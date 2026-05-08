எங்கள் முடிவு ஸ்டாலின் கையில் உள்ளது: கே.எம். காதர் மொகிதீன்

சென்னை: தமிழக சட்டப்பேரவையில் 118 இடங்கள் என்ற பெரும்பான்மை எண்ணிக்கையை எட்டும் வகையில், தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கூட்டணி அமைப்பது தொடர்பாக தவெக கட்சி தங்களை அணுகியதாக தெரிவித்த இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தேசியத் தலைவர் கே.எம். காதர் மொகிதீன் தெரிவித்தார்; எனினும், இதுகுறித்து தாங்கள் இன்னும் எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை என்று கூறினார்.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும்பான்மை பெற்றுள்ளது விஜய் தலைமையிலான தவெக. இதையடுத்து, ஆளுநரை அணுகி ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினாா். ஆனால், அறுதிப் பெரும்பான்மை இல்லாததால் விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க ஆளுநா் இதுவரை அழைப்பு விடுக்கவில்லை. இது தொடா்பாக பல்வேறு கட்சிகளும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றன.
இந்த நிலையில், தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பதா, இல்லையா என்பது குறித்து இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் தேசியத் தலைவர் கே.எம். காதர் மொகிதீன் செய்தியாளர்களுடன் கூறியதாவது:
தவெக தரப்பினர் எங்களை வந்து சந்தித்தனர். இந்த விவகாரம் குறித்து நாங்கள் இன்னும் எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை. எங்கள் முடிவு திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கையில் உள்ளது. அவர் என்ன முடிவெடுத்தாலும், அது எங்களுக்கு ஏற்புடையதே. அவர் ஒரு முடிவை எடுத்து, அதை எங்களுக்கு அறிவிக்குமாறு நாங்கள் அவரிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளோம்," என்று கூறினார்.
தேர்தல் முடிவுகள் வெளியானதைத் தொடர்ந்து, தமிழகத்தில் ஒரு அரசியல் சாசன முட்டுக்கட்டை நிலை உருவாகியுள்ளது. இது, ஒரு திரைப்பட சூப்பர்ஸ்டாரின் அரசியல் அறிமுகத்திற்கும், பாரம்பரியமாக அதிகாரத்தைக் கையில் வைத்திருக்கும் சக்திகளுக்கும் இடையிலான ஒரு மோதலாக உருவெடுத்துள்ளது.
தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைப்பதற்குத் தேவையான சட்டப்பேரவை பெரும்பான்மை ஆதரவு இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என்று சுட்டிக்காட்டிய ஆளுநர் ஆர்.வி. அர்லேகர், வியாழக்கிழமை தவெக தலைவர் விஜய்யை 'ஆளுநர் மாளிகைக்கு' அழைத்து இதுகுறித்து விளக்கினார்.
நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது; அதேவேளையில் காங்கிரஸ் 5 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம், புதிதாக உருவாகிவரும் இந்தக் கூட்டணியின் மொத்த பலம் 112-ஆக உயர்ந்துள்ளது. 234 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட தமிழக சட்டப்பேரவையில் ஆட்சி அமைப்பதற்குத் தேவையான அறுதிப் பெரும்பான்மையான 118 இடங்களைப் பெற, தவெக தலைமையிலான இந்தக் கூட்டணிக்கு இன்னும் 5 இடங்கள் குறைவாகவே உள்ளன.
தகவல் அறிந்த வட்டாரங்களின்படி, ஆட்சி அமைப்பதற்குத் தேவையான அந்த 'மாய எண்' குறித்த தெளிவை ஆளுநர் கோரியுள்ளார். மேலும், தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைப்பதற்கான தவெக-வின் கோரிக்கைக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் குறித்த விவரங்களைச் சமர்ப்பிக்குமாறு அவர் விஜய்யிடம் கேட்டுக்கொண்டதாகத் தெரிகிறது.
காங்கிரஸ் கட்சி தற்போது தவெக-விற்கு உறுதுணையாகத் துணை நிற்கும் நிலையில், விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்காத பொறுப்பு ஆளுநர் அர்லேகரின் செயல், அந்த கட்சியின் தலைவர்களிடமிருந்து கடுமையான விமர்சனங்களையும் குற்றச்சாட்டுகளையும் எழுப்பியுள்ளது. ஆளுநர் அர்லேகர், சட்டபூர்வமான நடைமுறைகளைத் தாமதப்படுத்தவும், இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் மாண்பைக் குலைக்கவும் முற்படும் வகையில், பாஜக-வின் விருப்பங்களுக்கு ஏற்பச் செயல்படுவதாகப் பலரும் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.
இதனிடையே, தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைப்பதற்கு ஆதரவு திரட்டும் வகையில், அந்த கட்சியின் இணைப் பொதுச்செயலாளர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார், கட்சித் தலைவர்களுடன் இணைந்து, வியாழக்கிழமை சென்னையில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் அந்த கட்சியின் தலைவர்களைச் சந்தித்துப் பேசினார்.
பின்னர், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நிர்மல் குமார், தவெக-விற்கு ஆதரவு அளிப்பது குறித்து விசிக மற்றும் சிபிஐ ஆகிய இரு கட்சிகளும் தங்களுக்குள் ஆலோசனைக் கூட்டங்களை நடத்தவுள்ளதாகவும், அதன் பிறகு தங்கள் முடிவைத் தெரிவிப்பார்கள் என்றும் கூறினார்.
இந்த தேர்தலில் சிபிஐ மற்றும் விசிக ஆகிய இரு கட்சிகளும் தலா இரண்டு இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
IUML President, KM Kader Mohideen said that they will accept the decision made by the outgoing Chief Minister MK Stalin. In the 2026 Tamil Nadu Assembly elections, IUML won two seats.
