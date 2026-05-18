Dinamani
வாடகைதாரர்கள் தானியங்கி முறையில் மின் கட்டணம் செலுத்த முடியுமா?திட்டமிட்டபடி ஜூன் 1 பள்ளிகள் திறப்பு! அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கேரள முதல்வர் பதவியேற்பு! தமிழக முதல்வர் விஜய் பங்கேற்காதது ஏன்?கேரள முதல்வராக பதவியேற்றார் வி.டி. சதீசன் அதிமுகவில் இருந்து செம்மலை விலகல் பிகார்: நடைமேடையில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த பயணிகள் ரயிலில் தீ விபத்து சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா ஆய்வு
/
தற்போதைய செய்திகள்

தயாரிப்பாளர் கே.ராஜன் மறைவு: முதல்வர் ஜோசப் விஜய் இரங்கல்

தமிழ்த் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர், இயக்குநர் மற்றும் நடிகருமான கே. ராஜன் மறைவையொட்டி, தமிழ்நாடு முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளது தொடர்பாக...

News image

முதல்வர் விஜய் - கோப்புப்படம்

Updated On :27 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்த் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர், இயக்குநர் மற்றும் நடிகருமான கே. ராஜன் மறைவையொட்டி, தமிழ்நாடு முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட இரங்கல் செய்தியில்,

தமிழ்த் திரைப்படத் துறையின் மூத்த தயாரிப்பாளரும், இயக்குநரும், நடிகரும், திரைப்பட விநியோகிப்பாளருமாக தனது தனித்துவமான பங்களிப்பை நல்கியவருமான கே. ராஜன் மறைவுற்ற செய்தியறிந்து மிகுந்த வேதனை அடைந்தேன்.

திரைப்படத் துறையின் நலன், குறிப்பாக சிறு திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் விநியோகிப்பாளர்களின் உரிமைகள் மற்றும் தமிழ் சினிமாவின் போக்கு குறித்து தொடர்ந்து துணிச்சலுடன் தனது கருத்துகளை வெளிப்படுத்தி வந்தவர் கே. ராஜன். பல தசாப்தங்களாக திரைப்படத் துறையுடன் நெருங்கிப் பயணித்த அவரது பங்களிப்புகள் நினைவுகூரத்தக்கவை. அவரது பங்களிப்பை திரைத்துறை என்றும் நினைவில் வைத்திருக்கும்.

கே. ராஜனை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கும், அவரது நண்பர்களுக்கும், தமிழ் திரைப்படத் துறையினருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Summary

Regarding the condolence message conveyed by Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay following the passing of Tamil film producer, director, and actor K. Rajan...

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தயாரிப்பாளர் கே.ராஜன் மறைவு: ராமதாஸ், திருநாவுக்கரசர் இரங்கல்

தயாரிப்பாளர் கே.ராஜன் மறைவு: ராமதாஸ், திருநாவுக்கரசர் இரங்கல்

10 வகுப்பு முடிவுகள்! முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை!

10 வகுப்பு முடிவுகள்! முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை!

மே 22-ல் பிரதமரைச் சந்திக்க தில்லி செல்கிறார் முதல்வர் விஜய்?

மே 22-ல் பிரதமரைச் சந்திக்க தில்லி செல்கிறார் முதல்வர் விஜய்?

முதல்வர் பதவியேற்பு விழாவில் மூன்றாவதாக தமிழ்த் தாய் வாழ்த்து: வைகோ கண்டனம்!

முதல்வர் பதவியேற்பு விழாவில் மூன்றாவதாக தமிழ்த் தாய் வாழ்த்து: வைகோ கண்டனம்!

விடியோக்கள்

Instagram மூலம் குழந்தைகளை வைத்து பிரசாரம் செய்த தவெக! - தோல்வி குறித்து M.K. Stalin | DMK | TVK
வீடியோக்கள்

Instagram மூலம் குழந்தைகளை வைத்து பிரசாரம் செய்த தவெக! - தோல்வி குறித்து M.K. Stalin | DMK | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
வெளியானது 'தி ரேஜ்' லிரிக் பாடல்!
வீடியோக்கள்

வெளியானது 'தி ரேஜ்' லிரிக் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெளியானது பிளாஸ்ட் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

வெளியானது பிளாஸ்ட் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக அரசுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள்: கமல்ஹாசன் | CM Vijay | Kamal Haasan |
வீடியோக்கள்

தவெக அரசுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள்: கமல்ஹாசன் | CM Vijay | Kamal Haasan |

தினமணி செய்திச் சேவை

18 மணி நேரங்கள் முன்பு