தங்கப்புள்ள பாடல் வெளியீடு!
லார்க் ஸ்டூடியோஸ் தயாரிப்பில், வெங்கட் இயக்கத்தில் ஜீவா நடிப்பில் உருவான படம் 'தகப்பன்'.
தங்கப்புள்ள பாடல்
லார்க் ஸ்டூடியோஸ் தயாரிப்பில், வெங்கட் இயக்கத்தில் ஜீவா நடிப்பில் உருவாகி வரும் படம் 'தகப்பன்'.
மார்ஷல் ராபின்சன் இசையில், பா. விஜய் எழுதியுள்ள இப்பாடலை முருகவேல் பாடியுள்ளார்.
இதற்கிடையில், படத்தில் இடம் பெற்றுள்ள முதல் விடியோ பாடல் வெளியானது.
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