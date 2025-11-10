வரப்பெற்றோம் (10-11-2025)

காலத்தை வென்ற தமிழ்ப் புதையல்கள்-பேராசிரியர் தி.கி.கோபாலய்யர்; பக்.136; ரூ.180; அட்சயம் வெளியீடு, கோவை - 641 004, ✆ 98430 64877.
அன்பின் அலெக்ஸா-மைதிலி கஸ்தூரிரங்கன்; பக்.96; ரூ.120; அகநி வெளியீடு, வந்தவாசி-604 408, ✆ 94443 60421.
திருக்குறளில் உழவியல் சிந்தனைகள்-பேராசிரியர் அ.சிவபெருமான்; பக்.160; ரூ.150; கயிலாயநாதர் பதிப்பகம், குகையூர்-606 301, ✆ 94430 99936.
சீவகசிந்தாமணி ஓர் அறிமுகம்-பேராசிரியர் மருத்துவர் சுதா சேஷய்யன்; பக்.24; ரூ.30; முல்லை பதிப்பகம், சென்னை- 600 040, ✆ 98403 58301.
நாடு போற்றும் மாண்பாளர் நல்லி குப்புசாமி-கவிதைத் தொகுப்பு- கலைமாமணி முனைவர் கோ.பாரதி; பக்.128; ரூ.300; பாரதிதாசன் பதிப்பகம், புதுச்சேரி-605 009, ✆ 94867 48522.
பெண்ணடிமைத்தனம் எப்படி உருவானது? (ஒரு மார்க்சிய ஆய்வு)-இரா.பாரதிநாதன்; பக்.96; ரூ.125; புரட்சி பாரதம் பதிப்பகம், சென்னை-600 055, ✆ 044-2638 5272.
வாழையூர் குணா சிறுகதைகள்-வாழையூர் குணா; பக்.190; ரூ.160; நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை- 600 050, ✆ 044-2625 1968.
லகான் இல்லாத சாம்பல் நிறக் குதிரை-நந்தவனம் சந்திரசேகரன்; பக்.168; ரூ.170; இனிய நந்தவனம் பதிப்பகம், உறையூர்-620 003, ✆ 04432 84823.
மாதவி காவியம்-கவிஞர் தமிழ் ஒளி; பக்.265; ரூ.150; புகழ்ப் புத்தகாலயம், 48, பிள்ளையார் கோயில் தெரு, ஷெனாய் நகர், சென்னை-600 030.
