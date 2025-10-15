வரப்பெற்றோம் (13-10-2025)

வாழ்க்கை என்பது நேர்கோடு...-கவிஞர் பூவை செங்குட்டுவன்; பக்.214; ரூ.300; காந்திமதி பதிப்பகம், சென்னை- 600 018. ✆ 94449 96016.
கம்பராமாயணம்-தேர்ந்தெடுத்த பாடல்களும் மூலமும் உரையும்-கம்பன் அடிசூடி பழ.பழநியப்பன்; பக்.288; ரூ.300; முல்லை பதிப்பகம், சென்னை- 600 040. ✆ 98403 58301.
வள்ளல் வாரியார்-பாரதி பணிச்செல்வர் ந.சண்முகம்; பக்.192; ரூ.200; நந்தினி பதிப்பகம், திருவண்ணாமலை- 600 601. ✆ 98438 23777.
நாளாம் நாளாம் திருநாளாம் -முனைவர் தென்காசி கணேசன்; பக்.124; ரூ.100; குவிகம் பதிப்பகம், சென்னை- 600 078. ✆ 89396 04745.
தங்கக் கலப்பை-வல்லம் தமிழ்; பக்.120; ரூ.200; ஸ்ரீசாய்ராம் பதிப்பகம், வல்லம், தஞ்சாவூர் மாவட்டம். ✆ 98943 69947.
சங்கு தீர்த்தம்-பவித்ரா நந்தகுமார்; பக்.136; ரூ.160; படி வெளியீடு, சென்னை- 600 078. ✆ 99404 46650.
எனக்கெனப் பொழிகிறது தனிமழை-டாக்டர் எஸ். பிருந்தா இளங்கோவன்; பக்.94; ரூ.110; சந்தியா பதிப்பகம், சென்னை-600 083. ✆ 044-2489 6979.
உன் விழியும் என் மொழியும் சந்தித்தால்...-கவிஞர் சாகித்தியன்; பக்.128; ரூ.130; தி ரைட் பப்ளிசிங், சென்னை- 600 017. ✆ 044-2433 2682.
பயங்கரவாதத் தடுப்பு நட வடிக்கைகளின் அரசியல்-சு.அழகேஸ்வரன்; பக்.140; ரூ.100; வாஸ்வியா, திருச்சி- 26. ✆ 0431-2580181.
