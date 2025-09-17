வரப்பெற்றோம் (15.09.2025)
வந்த பாதை-ஒரு பார்வை-ராணிமைந்தன்; பக்.386; ரூ.600; வானதி பதிப்பகம், சென்னை-600 017. ✆ 044 2434 2810.
பாரதிதாசன் பாடல்களில் தன்னம்பிக்கை-ஜெ.கமலநாதன்; பக்.88; ரூ.90; குமரன் பதிப்பகம், சென்னை-600 017. ✆ 044 24353742.
பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை ஏற்படும் பிரச்சனைகளும் தீர்வுகளும்- தவத்திரு சஞ்சீவி இராஜா சுவாமிகள்; பக்.240; ரூ.500; மணிமேகலைப் பிரசுரம், சென்னை- 600 017. ✆ 044-24342926.
தேவர் காவியம்-கவிஞர் புதுகை வெற்றிவேலன், பக்.344; ரூ.150; அருண் பதிப்பகம், சென்னை- 600 063. ✆ 044 22760007.
இராணுவப் பழமொழிகள்-வி.என்.சாமி, டாக்டர் டி.எஸ்.சந்திரசேகர்; பக்.102; ரூ.90; சவிராஷ் பப்ளிஷர்ஸ், சென்னை- 600 034. ✆ 98400 53938.
பன்முகப் பார்வையில் ஆற்காடு வட்டாரத் தாலாட்டுப் பாடல்கள்-பேராசிரியர் க.ஆறுமுகம்; பக்.141; ரூ.220; அறம் பதிப்பகம், முள்ளிப்பட்டு, ஆரணி-632 316. ✆ 91507 24997.
தேவேந்திரநாத பண்டிதரின் வைத்தியக் குறள் பழமொழி விளக்கம் 108- முனைவர் ப.முருகன்; பக்.90; ரூ.100; செவ்வேள் பதிவகம், சென்னை-600 037. ✆ 9444410729.
இந்தியாவா? 'ஹிந்தி'யாவா?- அனிதா கு.கிருஷ்ணமூர்த்தி; பக்.192; ரூ.260; சூரியன் பதிப்பகம், திருப்பூர்- 641 687. ✆ 94437 22618.
