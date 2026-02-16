வரப்பெற்றோம் (16-02-2026)

மழைக்காளி- ராஜா சந்திரசேகர்; பக். 190; ரூ.240; சந்தியா பதிப்பகம், சென்னை- 600 083, ✆ 044-2489 6979.
ஜெயகாந்தனின் கதாபாத்திரங்களில் அறம்- ஜெயந்தஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன், பக்.40; ரூ.35; நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., சென்னை- 600 050, ✆ 044- 2625 1968.
முடியாது என்பது கிடையாது-மெர்வின்; பக்.208; ரூ.130; குமரன் பதிப்பகம், சென்னை-600 017, ✆ 044 2345 3742.
ஆதிசங்கரர்-டி.வி.ராதாகிருஷ்ணன்; பக்.114; ரூ.90; குவிகம் பதிப்பகம், சென்னை- 600 078, ✆ 89396 04745.
அதிரடி சரவெடி அரசியல் பெண்மணிகள்-ஜெகாதா; பக்.346; ரூ.330; எஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை-600 122, ✆ 80158 27644.
தமிழ் ஆங்கில வார்த்தைகளில் சொல் விளையாட்டு-டாக்டர் மணியம், நா.ராமசாமி; பக்.200; ரூ.170; மணிமேகலைப் பிரசுரம், சென்னை- 600 017, ✆ 044-2434 2926.
அரூப தேவதைகள்-பா.சுந்தரம்; பக்.156; ரூ.170; காவ்யா வெளியீடு, சென்னை- 600 024, ✆ 044-2372 6882.
சிலம்பின் ஆய்வுச் சிலம்பல்-முனைவர் வாணி அறிவாளன்; பக்.72; ரூ.60; அருண் அகில் பதிப்பகம், சென்னை-600 029, ✆ 044-2374 4568.
வாரியாரின் பக்கங்கள்-பக்.64; ரூ.40; குகஸ்ரீ வாரியார் பதிப்பகம், சென்னை- 600 002, ✆ 044-2845 7666.
