வார பலன்கள்: 12 ராசிகளுக்கும்!

தினமணி ஜோதிடர் கே.சி.எஸ் ஐயர் இந்த வார (செப்டம்பர் 12 - 18) பலன்களைத் துல்லியமாக நமக்குக் கணித்து வழங்கியுள்ளார். படித்துப் பயன் பெறுங்கள்.
அரசு சார்ந்த பணிகள் நிறைவேறும். வருமானம் படிப்படியாக உயரும். கடினமான செயல்களையும் செய்துமுடிப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு சக ஊழியர்கள் பற்றிய புரிதல் ஏற்படும். வியாபாரிகள் கொடுக்கல் வாங்கலில் லாபத்தைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் புதிய தரமான விதைகள் வாங்கி விவசாயத்தை மேம்படுத்துவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளின் செயல்திறன் கூடும். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களின் ஒத்துழைப்பை அபரிமிதமாகப் பெறுவீர்கள். பெண்மணிகள் மனதிற்கினிய பயணத்தை மேற்கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் சுறுசுறுப்புடன் ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
தொழிலில் புதிய பொருள்களை உற்பத்தி செய்யத் தொடங்குவீர்கள். தர்மகாரியங்களில் ஈடுபடுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் பணி உயர்வைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் சீரான லாபத்தைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகளுக்கு கறுப்பு நிறப் பயிர்களால் வருமானம் கிடைக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் பொதுநலப்பணிகளில் தங்களைஅர்ப்பணித்துக்கொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் தனித்திறமையை வெளிப்படுத்துவீர்கள்.
பெண்மணிகள் ஆடை அணிகலன்களை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
தெளிவாகச் சிந்தித்துக் காரியமாற்றுவீர்கள். போட்டி, பந்தயங்களில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் கடமை உணர்ச்சியுடன் செயல்படுவீர்கள். வியாபாரிகள் எதிர்பார்த்த வருமானத்தைப் பெறுவீர்கள். விவசாயிகள் நல்ல மகசூல் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்று நடத்துவீர்கள். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களை அனுசரித்து நடந்துகொள்வீர்கள். பெண்மணிகள் கணவருடன் விட்டுக்கொடுத்து நடந்துகொள்வீர்கள். மாணவர்கள் திட்டமிட்டுப் படித்து நல்ல மதிப்பெண்கள் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
வெளியூர்ப் பயணங்களில் எதிர்பார்த்த நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் உங்கள் செல்வாக்கு உயரும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வருமான உயர்வு கிடைக்கும். வியாபாரிகள் கொடுக்கல் வாங்கலில் உயர்வைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் புதிய விவசாய உபகரணங்களை வாங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கடினமாக உழைப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் மனதிற்கினிய ஒப்பந்தங்களைச் செய்வீர்கள்.
பெண்மணிகள் குடும்பத்தில் நிறைவான போக்கைக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் தங்கள் கோரிக்கைகள் நிறைவேறக் காணலாம்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
உங்கள் பிரச்னைகள் தீரும். கோர்ட் விவகாரங்களில் எதிர்பார்த்த திருப்பங்கள் உண்டாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் புதிய சிந்தனைகளுக்குச் செயல் வடிவம் கொடுப்பீர்கள். வியாபாரிகளின் கடையை நோக்கி வாடிக்கையாளர்கள் வருவார்கள். விவசாயிகளுக்கு கால்நடைகளால் லாபம் கிடைக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் வேலைகளைத் திட்டமிட்டுச் செயல்படுத்துவீர்கள். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். பெண்மணிகள் தெய்வ வழிபாடுகளில் ஈடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் எதிர்காலத் திட்டங்களைத் தீட்டுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் தேடி வரும். குடும்பத்தில் மழலைப்பாக்கியம் உண்டாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களிடமிருந்து விலகி தனித்துச் செயல்படுவீர்கள். வியாபாரிகள் நல்ல முறையில் வியாபாரம் செய்வீர்கள். விவசாயிகள் உபரித் தொழிலாக பால் வியாபாரம் செய்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் மேலிடத்திடம் சுமுக உறவை வைத்துக்கொள்வீர்கள். கலைத்துறையினரின் பணவரவுக்குக் குறைவு வராது. பெண்மணிகளுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும்.
மாணவர்களுக்கு படிப்பில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - 12
பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும். குழந்தைகளின் வளர்ச்சியால் பெருமிதம் கொள்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வருமானம் நன்றாக இருக்கும். வியாபாரிகள் தேவைக்கேற்ப சரக்குகளை வாங்கி விற்பனை செய்வீர்கள். விவசாயிகள் லாபத்தைப் பெருக்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் பிறருக்கு ஆலோசனைகள் வழங்கவேண்டாம். கலைத்துறையினருக்கு சமூகத்தில் வரவேற்புகள் அதிகரிக்கும். பெண்மணிகளுக்கு வயிறு சம்பந்தமான உபாதைகள் தோன்றி மறையும்.
மாணவர்கள் நண்பர்களை அரவணைத்துச் செல்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - 13, 14
சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பு, கெüரவம் கூடும். பெற்றோர்களின் ஆரோக்யம் சீராக இருக்கும். பிரபலங்களிடம் உங்கள் மதிப்பு கூடும்.
உத்யோகஸ்தர்கள் கடமை தவறாமல் உழைப்பீர்கள். வியாபாரிகள் பழைய பாக்கிகளை வசூலிப்பீர்கள். விவசாயிகள் சக விவசாயிகளுக்கு உதவி செய்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு செல்வாக்கு உயரும். கலைத்துறையினர் தனித்திறமையைக் கூட்டிக்கொள்வீர்கள். பெண்மணிகளுக்கு உடன் பிறந்தோர் ஆதரவாக இருப்பர்.
மாணவர்கள் எதிலும் முன்னெச்சரிக்கையாக நடந்துகொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - 15, 16
சவாலான செயல்களை சுலபமாகச் செய்துமுடிப்பீர்கள். வருமானத்தை விரயம் செய்யாமல் சேமிக்கத்தொடங்குவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் சிறிய முதலீடு செய்து வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்துவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு புதிய குத்தகைகள் தேடிவரும்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு மக்களிடம் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். கலைத்துறையினர் புதிய யுத்திகளைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள். பெண்மணிகள் குடும்பத்தினரின் நன்மதிப்பைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்களுக்கு நல்ல மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - 17, 18
தொழிலில் புதிய யுத்திகளைப் புகுத்துவீர்கள். சமுதாயத்தில் புதிய பொறுப்புகளைப் பெறுவீர்கள். பழைய கடன்களும் வசூலாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். வியாபாரிகள் புதிய கூட்டாளிகளைச் சேர்த்துக்கொள்வீர்கள். விவசாயிகள் தொழிலில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கவனமாக இருப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய கலை நுணுக்கங்களைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள். பெண்மணிகள் குடும்பப் பொறுப்புகளை ஏற்று நற்பெயரெடுப்பீர்கள். மாணவர்கள் சுமுகமாகப் பழகுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
தொழிலில் உற்பத்திச் செலவு குறையும். வருமானமும் இரட்டிப்பாகும். பெரியோரின் ஆசிகளைத் தேடிப்பெறுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் திட்டமிட்டுப் பணியாற்றி வெற்றிபெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் சுறுசுறுப்பாகப் பணியாற்றுவீர்கள். விவசாயிகள் சக விவசாயிகளிடம் பெருந்தன்மையுடன் நடந்துகொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் மக்கள் நலப்பணிகளில் ஈடுபாட்டுடன் செயல்படுவீர்கள். கலைத்துறையினரின் ஆற்றல் பெருகும். பெண்மணிகள் தெய்வக் காரியங்களில் ஈடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் ஆரோக்கியத்தைப் பெருக்கிக்கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
வீட்டிலும் வெளியிலும் உங்கள் அந்தஸ்து உயரும். தொழிலில் புதிய மாற்றங்களைக்கொண்டு வருவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மகிழ்ச்சியான செய்தியைக் கேட்பீர்கள். வியாபாரிகள் கொடுக்கல் வாங்கலில் சீரான நிலையைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் மாற்றுப்பயிர்களைப் பயிரிட்டு லாபமடைவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிமேலிடத்தின் கட்டளைகளை உடனுக்குடன் நிறைவேற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினர் கலைப்பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள்.
பெண்மணிகள் குழந்தைகளையும் ஆன்மிகத்தில் ஈடுபடுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் வெளி விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
