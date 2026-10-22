சதயவிழா: இராஜராஜ சோழன் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை!
தஞ்சை பெரிய கோயிலில் சதயவிழா பற்றி..
இராஜராஜ சோழன் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை
தஞ்சை பெரிய கோயிலில் சதயவிழாவை முன்னிட்டு இராஜராஜ சோழன் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
உலகப் புகழ் பெற்ற தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலை கட்டிய மாமன்னன் இராஜராஜ சோழன் பிறந்த மற்றும் அரியணையில் ஏறிய ஐப்பசி மாதம் சதய நட்சத்திரத்தை ஆண்டுதோறும் சதய விழாவாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
இதேபோல் மாமன்னன் இராஜராஜ சோழனின் 1,041வது சதய விழா அரசு விழாவாக நேற்று தொடங்கியது. முதல் நாளான நேற்று நாட்டுப்புற கலைஞர்களின் ஊர்வலம், கவியரங்கம், பட்டிமன்றம், 1,041 நடன கலைஞர்களின் நாட்டியாஞ்சலி என பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.
விழாவின் இரண்டாம் நாளான இன்று ஓதுவார்களுக்கு புத்தாடை வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது. அதனைதொடர்ந்து சோழன் சிலைக்கு அரசு சார்பில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. யானை மீது மாலை ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்டு மாலை அணிவிக்கப்பட்டது.
இதில் தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் ரேவதி, எம்எல்ஏ விஜய் சரவணன், 28வது தருமை ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாச்சாரி சுவாமிகள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர். அதனைதொடர்ந்து ஓதுவார்களின் திருமுறை ஊர்வலம் நடைபெற்றது. தொடர்ந்து பெருவுடையார் மற்றும் பெரியநாயகிக்கு 48 வகையான பேராபிஷேகம் நடைபெற உள்ளது.
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