'ம‌த்​திய அரசு அறி​வி‌த்​தி​ரு‌க்​கு‌ம் ரூ.20 ல‌ட்​ச‌ம் கோடி நிதி‌த் தொகு‌ப்பு போது​மா​ன‌தா, சரி​யா​ன‌தா' எ‌ன்ற‌ கே‌ள்​வி‌க்கு வாச​க‌ர்​க​ளி​ட​மி​ரு‌ந்து வ‌ந்த கரு‌த்​து​க​ளி‌ல் சில...​

By DIN | Published on : 27th May 2020 11:09 AM | அ+அ அ- | |