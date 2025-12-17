குறைந்த பிரீமியத்தில் அதிக பாதுகாப்பு: கால காப்பீட்டின் நன்மைகள்

இன்றைய வேகமான வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத சம்பவங்கள் எப்போது நேரும் என்பதை முன்கூட்டியே யாராலும் கணிக்க முடியாது. குடும்பத்தின் நிதி பாதுகாப்பு என்பது வாழ்க்கையின் அடிப்படை தூண்களில் ஒன்று. அந்தப் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்வதற்கான மிகச் சிறந்த வழிகளில் ஒன்று கால காப்பீட்டுத் திட்டம் ஆகும். ஏராளமான காப்பீட்டு திட்டங்கள் சந்தையில் இருந்தாலும், குறைந்த பிரீமியத்தில் அதிக பாதுகாப்பு வழங்கும் திட்டத்தைத் தேர்வுசெய்வது தான் புத்திசாலித்தனமான நிதி முடிவு.
அதற்காக பலரும் இன்று ACKO Term Insurance போன்ற ஆன்லைன் திட்டங்களை ஆராய்கின்றனர். மேலும், முழுமையான குடும்பப் பாதுகாப்பிற்காக பலர் ஆன்லைன் வழியாகவே buy life insurance செய்து வருகின்றனர்.
இந்த கட்டுரையில், கால காப்பீடு ஏன் “குறைந்த செலவில் அதிக பாதுகாப்பு” வழங்கும் திட்டமாக கருதப்படுகிறது, எப்படி செயல்படுகிறது, மற்றும் சரியான திட்டத்தைத் தேர்வு செய்வதில் கவனிக்க வேண்டிய அம்சங்கள் என்ன என்பவற்றை விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
கால காப்பீடு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு உங்களின் வாழ்க்கைக்கு நிதி பாதுகாப்பு வழங்கும் ஒப்பந்தம். இந்தக் காலத்திற்குள் எதிர்பாராத மரணம் ஏற்பட்டால், காப்பீட்டு நிறுவனம் குடும்பத்தினருக்கு முன்கூட்டியே ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட தொகையை வழங்கும். இதனால் உங்கள் வருமானம் இல்லாத சூழ்நிலையிலும் குடும்பத்தின் நிதி நிலை பாதிக்கப்படாமல் பாதுகாக்கப்படுகிறது.
இதில் மதிப்பீட்டு (maturity) சலுகைகள் இல்லாத காரணத்தால், பிற காப்பீட்டு திட்டங்களுடன் ஒப்பிடும்போது பிரீமியம் மிகக் குறைவாக இருக்கும். இதுவே term insurance-இன் முக்கிய பலன்.
கால காப்பீட்டு திட்டம் வாங்குவது ஒரு சாதாரண நிதி நடவடிக்கை அல்ல; அது உங்கள் குடும்பத்தின் எதிர்காலத்திற்கு நம்மால் அளிக்கப்படும் நிதி உறுதி. அதனால் திட்டத்தை தேர்வு செய்வதற்கு முன் கீழே உள்ள அம்சங்களை விரிவாகப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
இது திட்டத்தின் மிக முக்கியமான அம்சம்.
காப்பீட்டு தொகையை நிர்ணயிக்கும் போது உங்கள்:
● மாதாந்திர வருமானம்
● குடும்ப வாழ்வுச்செலவுகள்
● வீட்டுக் கடன் போன்ற நிதி பொறுப்புகள்
● குழந்தைகளின் கல்வி
● எதிர்கால நிதி திட்டங்கள்
இந்த அனைத்தையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
நிபுணர்கள் பொதுவாக வருட வருமானத்தின் 10 முதல் 15 மடங்குவரை காப்பீட்டு தொகை தேர்வு செய்ய பரிந்துரைக்கின்றனர். உதாரணமாக, வருட வருமானம் ₹10 லட்சம் கொண்ட ஒருவர் குறைந்தது ₹1.5 கோடி முதல் ₹2 கோடி வரை காப்பீட்டு தொகை எடுப்பது பாதுகாப்பானது.
காப்பீட்டு காலம் என்பது நீங்கள் எத்தனை ஆண்டுகள் பாதுகாப்பை பெற விரும்புகிறீர்கள் என்பதைக் குறிக்கும்.
பொதுவான வழிகாட்டல்:
● 25–30 வயது: 35–40 ஆண்டுகள்
● 30–35 வயது: 30–35 ஆண்டுகள்
● 40 வயது: 20–25 ஆண்டுகள்
இளம் வயதில் வாங்கினால் பிரீமியம் மிகக் குறைவு இருக்கும். அதாவது, “பின்னர் வாங்குவேன்” என்பதற்குப் பதிலாக “இன்று வாங்குவது” அதிக நன்மை தரும்.
பலர் காப்பீடு விலை உயர்ந்ததாக நினைப்பார்கள். ஆனால் உண்மையில் கால காப்பீடு மிகவும் மலிவானது. 30 வயதுடைய ஒரு நபர் மாதம் ₹500–₹800 அளவிலேயே ₹1 கோடி வரை பாதுகாப்பு பெற முடியும். இதற்கு வேறு எந்த காப்பீட்டு திட்டமும் சாத்தியமில்லை.
பெரும்பாலானவர்கள் கவனிக்காத ஆனால் மிக முக்கியமான அம்சம் “Riders”. இவை கூடுதல் கட்டணம் செலுத்தி சேர்க்கப்படும் பாதுகாப்புகள்.
பயனுள்ள Riders:
● தீவிர நோய் காப்பீடு
● விபத்து மரண சலுகை
● வருமான மாற்று பாதுகாப்பு
● அங்கவீனம் பாதுகாப்பு
இவை உங்கள் குடும்பத்தினருக்கு எதிர்காலத்தில் கூடுதல் பாதுகாப்பைக் கொடுக்கும்.
ஒரு காப்பீட்டு நிறுவனம் நம்பகமானதா என்பதை அறிய முக்கியமான அளவுகோல் உரிமைகோரல் தீர்வு விகிதம்.இது அதிகமாக இருந்தால், அந்த நிறுவனம் வாடிக்கையாளர்களின் கோரிக்கைகளை மிகச் சிறப்பாக தீர்க்கிறதென்பதை காட்டுகிறது.
காப்பீடு என்பது 30–40 ஆண்டுகளுக்கான நிதி ஒப்பந்தம்.
எனவே நிறுவனம்:
● நிதி ரீதியாக வலுவாக இருக்க வேண்டும்
● சுலபமான ஆன்லைன் சேவை வழங்க வேண்டும்
● விண்ணப்ப செயல்முறை எளிமையாக இருக்க வேண்டும்
● வாடிக்கையாளர் ஆதரவு வேகமாக இருக்க வேண்டும்
பலரும் இதற்காக buy life insurance ஆன்லைன் வழியாகவே செய்கின்றனர்.
கால காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் மிகப்பெரிய சிறப்பு அதன் குறைந்த பிரீமியம். Term plan என்பது முதலீட்டு அம்சம் இல்லாத, பாதுகாப்பை மட்டுமே வழங்கும் “pure protection plan” என்பதால் பிரீமியம் தொகை மிகக் குறையாகும். இதனால் எந்த வருமானத்திலும் இருக்கும் நபர்களும் எளிதில் ஒரு பெரிய அளவிலான காப்பீட்டு பாதுகாப்பை பெற முடியும். குறிப்பாக இளம் வயதில் தொடங்கினால், அபாயம் குறைவாக இருப்பதால் பிரீமியம் தொகை மிகவும் குறைந்த அளவிலேயே நிர்ணயிக்கப்படும். இதுவே term insurance-ஐ பிற காப்பீட்டு வகைகளிலிருந்து தனித்துவப்படுத்துகிறது. குறைந்த செலவில் ஒரு கோடி அல்லது அதற்கு மேல் வரை பாதுகாப்பு பெறும் வாய்ப்பு கிடைப்பது, மற்ற எந்த காப்பீட்டு தயாரிப்பிலும் அரிதானது.
மேலும், கால காப்பீடு குடும்பத்திற்கான முக்கிய நிதி பாதுகாப்பாக செயல்படுகிறது. குடும்பத்தின் முதன்மை வருமானம் வழங்கும் நபர் எதிர்பாராத விதமாக உயிரிழந்தால், அது குடும்பத்துக்கு உணர்ச்சிமிகு இழப்பாக மட்டுமல்லாமல், நிதி ரீதியாகவும் பெரிய சுமையாக மாறக்கூடும். இத்தகைய சூழ்நிலையில் term insurance ஒன்று இருந்தால், குடும்பம் தினசரி வாழ்க்கைச் செலவுகள், வீட்டுக் கடன், குழந்தைகளின் கல்வி செலவுகள், மருத்துவத் தேவைகள் உள்ளிட்ட பல முக்கிய நிதிச் சுமைகளை சந்திக்க தேவையான ஆதரவைப் பெறும். அதாவது, வருமானம் இல்லாத நிலையிலும் வாழ்க்கை தரம் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க term insurance ஒரு நிதி காப்புக் கயிறாக செயல்படுகிறது.
கால காப்பீடு வாங்குவதன் மூலம் கிடைக்கும் மற்றொரு முக்கிய நன்மை வரி சலுகைகள். இந்திய வருமான வரி சட்டத்தின் பிரிவு 80Cன் கீழ், காப்பீட்டு பிரீமியம் செலுத்தும் தொகை வரிவிலக்கு பெறும். அதேபோல, பிரிவு 10(10D)ன் கீழ், பாலிசி காலம் முடிவில் கிடைக்கும் தொகையும் வரிவிலக்காக கருதப்படும். இது நிதி பாதுகாப்புடன் சேர்த்து வரி சேமிப்பையும் வழங்கக்கூடிய ஒரு மிகச் சிறந்த நிதி தயாரிப்பாக கால காப்பீட்டை மாற்றுகிறது. வரி நன்மைகள் கிடைப்பதால், term plan என்பது ஒரு நிதி பொறுப்பான மற்றும் நியாயமான முதலீட்டு முடிவாக மாறுகிறது.
மேலும், ஆன்லைனில் term plan வாங்குவது இப்போது மிகவும் எளிதாகியிருக்கிறது. ACKO போன்ற நவீன காப்பீட்டு தளங்களில், பல்வேறு நிறுவனங்களின் திட்டங்களை ஒரே இடத்தில் ஒப்பிட்டு, உங்கள் தேவைக்கும் பட்ஜெட்டிற்கும் ஏற்ற திட்டத்தை நிமிடங்களில் தேர்வு செய்ய முடியும். ஆவணங்கள் அனைத்தும் டிஜிட்டல் வடிவத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படுவதால் எந்த சிரமமும் இல்லாமல் செயல்முறை முடிகிறது. காப்பீட்டு விண்ணப்ப அங்கீகாரம் வேகமாக நடைபெறும், ஒப்பீட்டு கருவிகள் இருப்பதால் முடிவெடுப்பது எளிதாகிறது, மேலும் முழு செயல்முறையும் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் இருக்கும். நடுவண் கமிஷன் இல்லாததால் பிரீமியம் மேலும் மலிவாகும். 24/7 வாடிக்கையாளர் சேவை, ஆன்லைன் ஆதரவு, விரைவான அங்கீகாரம் ஆகியவற்றால் இன்றைய தலைமுறையினர் ஆன்லைனில் term plan தேர்வு செய்வதை அதிகமாக விரும்புகிறார்கள். அதனால் தான் ஆயிரக்கணக்கானோர் இன்று term insurance-ஐ டிஜிட்டல் வழியில் வாங்கி வருகின்றனர்.
கால காப்பீடு என்பது வெறும் ஒரு நிதி தயாரிப்பு அல்ல, அது உங்கள் குடும்பத்தின் எதிர்காலத்திற்கான பாதுகாப்பு வாக்குறுதி. இது “குறைந்த செலவில் அதிக பாதுகாப்பு” வழங்கும் ஒரே திட்டம்.
உங்கள் வயது எதுவாக இருந்தாலும், இன்று itself ஒரு சரியான கால காப்பீட்டுத் திட்டத்தை வாங்குவது உங்கள் குடும்பத்திற்கு நிதி பாதுகாப்பை அளிக்கும் முக்கிய முடிவு.
