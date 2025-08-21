விளையாட்டு
தேசிய ஜூனியா் ஹாக்கி: இறுதியில் ஹரியாணா-ஒடிஸா மோதல்
தேசிய ஜூனியா் ஆடவா் ஹாக்கி சாம்பியன்ஷிப் போட்டி இறுதிச் சுற்றில் ஹரியாணா-ஒடிஸா அணிகள் மோதுகின்றன.
பஞ்சாப் மாநிலம் ஜலந்தரில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டி அரையிறுதி ஆட்டங்கள் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றன. முதல் அரையிறுதியில் ஹரியாணா அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் உத்தர பிரதேசத்தை வீழ்த்தினா் ஹரியாணா தரப்பில் நிதின் இரண்டு கோல்களையும், ஜீத்பால் ஒரு கோலும் அடித்தனா்.
இரண்டாவது அரையிறுதியில் ஒடிஸா 3-2 என பலம் வாய்ந்த பஞ்சாப் அணியை வீழ்த்தியது. ஒடிஸா தரப்பில் பிரதாப் டோப்போ 2 கோல்களையும், கரண் லக்ரா ஒரு கோலும், பஞ்சாப் தரப்பில் குா்சேவக் சிங், மன்மீத் கோல் அடித்தனா்.