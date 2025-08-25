புரோ கபடி லீக் சீசன் 12 விரைவில்! - ஜியோஸ்டார்

மும்பை: புரோ கபடி லீக் (PKL) சீசன் 12 விரைவில் தொடங்கவுள்ளது.
புரோ கபடி லீக் அதிகாரப்பூர்வ ஒளிபரப்பாளரான ஜியோஸ்டார், ஆக. 29ஆம் தேதி விசாகப்பட்டினத்தில் துவங்கும் 12-ஆம் சீசனுக்காக நான்கு முன்னணி ஸ்பான்சர்களை இணைத்துள்ளது. தற்போது இணைந்துள்ள பிராண்டுகளில் ஸ்ரீராம் பைனான்ஸ் லிமிடெட் (BFSI), அல்ட்ராடெக் சிமெண்டு (மூலவளம்), பெர்லா டைல்ஸ்டிக்ஸ் (டைல் அட்ஹீசிவ்) மற்றும் ரெட் புல் (எனர்ஜி டிரிங்) ஆகியவை அடங்கும். இன்னும் பல பிராண்டுகள் சீசன் துவங்கும் முன் இணைவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்தியாவின் இரண்டாவது பெரிய விளையாட்டு லீக்காக புரோ கபடி தன்னை நிலைநிறுத்தியுள்ளது. சீசன் 11 மட்டும் டிவி மற்றும் டிஜிட்டல் ஊடகங்களில் 283 மில்லியன் பார்வையாளர்களை சென்றடைந்தது. ஹிந்தி பேசும் சந்தைகளில் மட்டும் 140 மில்லியன் பார்வையாளர்கள் இணைந்தனர்; இது முன்னணி ரியாலிட்டி, வினாடி-வினா மற்றும் திறமையாளர் நிகழ்ச்சிகளை விட அதிகம். பார்வையாளர் ஈர்ப்பிலும், ஒவ்வொரு போட்டியிலும் சராசரியாக 64% நேரத்தை பார்வையாளர்கள் கவனித்ததால், PKL இந்தியாவின் மிகவும் ஈடுபாட்டுடன் பார்க்கப்படும் விளையாட்டு சொத்தாக உள்ளது.
சீசன் 12 மேலும் உயர்த்தப்பட்ட வடிவமைப்பு, வளமான கதைத்திறன், அதிகரிக்கப்பட்ட ரசிகர் இடையினை மற்றும் 10+ டிவி சேனல்கள், 7 மொழிகளில் ஜியோஹாட்ஸ்டார் மூலம் விரிவான ஒளிபரப்புகளுடன் வெளிவரவுள்ளது.
ஜியோஸ்டார் பேச்சாளர் கூறியதாவது:
"PKL தன்னுடைய விசுவாசமான மற்றும் தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் பார்வையாளர் வட்டத்தை உருவாக்கியுள்ளது. இதனால் இது நாட்டில் மிகவும் பின்தொடரப்படும் விளையாட்டு லீக்குகளில் ஒன்றாக உள்ளது. சீசன் 12 இந்த முன்னேற்றத்தை மேலும் வலுப்படுத்துகிறது. குறிப்பாக பண்டிகைக் காலத்திற்கு முன்பாக வருவதால், பிராண்டுகளுக்குத் தங்கள் இருப்பை அதிகரிக்க மிகச்சிறந்த நேரமாக இருக்கும். டிவி, டிஜிட்டல் மற்றும் ஆன்-கிரவுண்ட் ஒருங்கிணைந்த சென்றடையும் திறன் மூலம், PKL ஒப்பற்ற அளவையும், எங்கள் கூட்டாளிகளுக்கு வலுவான வாய்ப்பையும் வழங்குகிறது."
