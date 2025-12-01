இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் ராஜிநாமா!

இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் டாக்டர் ஹரேந்திர சிங் அப்பதவியிலிருந்து விலகியுள்ளார். தனிப்பட்ட காரணங்களைச் சுட்டிக்காட்டி அவர் ஹாக்கி அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் பதவியிலிருந்து விலகியுள்ளார்.
ஹரேந்திர சிங் பதவி விலகியதையடுத்து, இந்திய மகளிர் அணிக்கு தலைமைப் பயிற்சியாளராக மீண்டும் நெதர்லாந்தின் ஜோயெர்ட் மரிஜ் பதவியேற்பார் என்று ஹாக்கி நிர்வாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.