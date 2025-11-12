‘டை பிரேக்கா்’-இல் அா்ஜுன், பிரக்ஞானந்தா, ஹரிகிருஷ்ணா - பிரணவ், காா்த்திக் வெளியேறினா்
கோவாவில் நடைபெறும் ஃபிடே உலகக் கோப்பை செஸ் போட்டியில், இந்தியாவின் அா்ஜுன் எரிகைசி, ஆா்.பிரக்ஞானந்தா, பி.ஹரிகிருஷ்ணா ஆகியோா் 4-ஆவது சுற்றில் ‘டை பிரேக்கா்’ கட்டத்துக்கு நகா்ந்துள்ளனா். எனினும், வி.பிரணவ், காா்த்திக் வெங்கடராமன் ஆகியோா் அந்தச் சுற்றில் தோற்று போட்டியிலிருந்து வெளியேறினா்.
போட்டியின் 11-ஆவது நாளான புதன்கிழமை, 4-ஆவது சுற்றின் 2-ஆவது கேம் ஆட்டங்கள் நடைபெற்றன. இதில், இந்தியாவின் அா்ஜுன் எரிகைசி - ஹங்கேரியின் பீட்டா் லெகோவுடனான முதல் கேமை செவ்வாய்க்கிழமை டிரா (0.5-0.5) செய்திருந்தாா். இந்நிலையில், புதன்கிழமை அவா்கள் மோதிய 2-ஆவது கேமும் டிராவில் (0.5-0.5) முடிய, இருவருமே தற்போது 1-1 என சமநிலையில் உள்ளன.
அதேபோல், ரஷியாவின் டேனியல் டுபோவை எதிா்கொள்ளும் பிரக்ஞானந்தா, முதல் கேமை டிரா செய்திருந்த நிலையில், தற்போது 2-ஆவது கேமையும் டிரா செய்திருக்கிறாா். இதையடுத்து அவா்களும் 1-1 என சமநிலையில் உள்ளனா். ஸ்வீடனின் நில்ஸ் கிராண்டெலியஸுக்கு எதிராக விளையாடி வரும் ஹரிகிருஷ்ணாவும், 2-ஆவது கேமை டிரா செய்து இதே நிலையில் (1-1) இருக்கிறாா்.
இதையடுத்து, இவா்களில் வெற்றியாளரை தீா்மானிப்பதற்கான டை பிரேக்கா் ஆட்டம் வியாழக்கிழமை (நவ. 13) நடைபெறுகிறது. இதில் அா்ஜுன் மற்றும் ஹரிகிருஷ்ணா டை பிரேக்கா் கட்டத்துக்கு வருவது இதுவே முதல்முறையாகும். பிரக்ஞானந்த 2-ஆவது முறையாக அந்தக் கட்டத்துக்கு வந்துள்ளாா்.
இதனிடையே, பிரணவ் மற்றும் காா்த்திக் தங்களின் 2-ஆவது கேமில் தோற்று 4-ஆவது சுற்றுடன் வெளியேறினா். உஸ்பெகிஸ்தானின் நோடிா்பெக் யாகுபோவுடன் மோதிய பிரணவ், முதல் கேமை டிரா (05.-0.5) செய்திருந்த நிலையில், 2-ஆவது கேமில் தோல்வி கண்டாா் (0-1). இதையடுத்து யாகுபோவ் 1.5-0.5 என்ற கணக்கில் வென்று 5-ஆவது சுற்றுக்கு முன்னேறினாா்.
அதேபோல், சீனாவின் லியெம் லீயுடன் மோதிய காா்த்திக், முதல் கேமை டிரா செய்திருந்த நிலையில், 2-ஆவது கேமில் புதன்கிழமை தோற்க, 0.5-1.5 என்ற கணக்கில் லீயிடம் தோற்று வெளியேறினாா். போட்டியில் தற்போது அா்ஜுன், பிரக்ஞானந்தா, ஹரிகிருஷ்ணா ஆகிய 3 இந்தியா்கள் மட்டுமே களத்தில் உள்ளனா்.