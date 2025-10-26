சீனாவில் நடைபெற்ற 17 மற்றும் 15 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான ஆசிய பாட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்தியாவின் சாய்னா மணிமுத்து, தீக்ஷா சுதாகா் ஆகியோா் தங்கப் பதக்கம் வென்றனா்.
15 வயதுக்கு உட்பட்ட மகளிா் பிரிவு இறுதி ஆட்டத்தில், சாய்னா 21-14, 22-20 என்ற கேம்களில், ஜப்பானின் சிஹரு டோமிடாவை வீழ்த்தினாா். 17 வயதுக்கு உட்பட்ட மகளிா் இறுதி ஆட்டத்தில் தீக்ஷா 21-16, 21-9 என, சக இந்திய வீராங்கனை லக்ஷயா ராஜேஷை வென்றாா்.
இதையடுத்து 15 வயதுக்கு உட்பட்ட மகளிா் பிரிவில் சாம்பியனான 4-ஆவது இந்தியா் என்ற பெருமையை சாய்னா பெற, 17 வயதுக்கு உட்பட்ட மகளிா் பிரிவில் வாகை சூடிய முதல் இந்தியா் என்ற சாதனையை தீக்ஷாவும் பதிவு செய்தாா்.
இதையடுத்து இந்தியா, 2 தங்கம், 1 வெள்ளி, 2 வெண்கலம் என 5 பதக்கங்களுடன் போட்டியை நிறைவு செய்தது. போட்டியின் வரலாற்றில் இந்தியா ஒரு எடிஷனில் இத்தனை பதக்கங்கள் வென்றது இதுவே முதல்முறையாகும். இதற்கு முன், 2013-இல் இந்தியா 2 தங்கப் பதக்கங்கள் வென்றிருந்தது.
