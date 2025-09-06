விளையாட்டு

ஆசிய கோப்பை மகளிர் ஹாக்கி: இந்தியா - ஜப்பான் இடையேயான ஆட்டம் ‘டிரா'!

2 - 2 என்ற கோல் கணக்கில் சமன் செய்தது இந்திய மகளிர் அணி...
ஆசிய கோப்பை மகளிர் ஹாக்கி: இந்தியா - ஜப்பான் இடையேயான ஆட்டம் ‘டிரா'!
ஆசிய கோப்பை மகளிர் ஹாக்கி போட்டியின் லீக் சுற்றில், நடப்பு சாம்பியன் ஜப்பானுக்கு எதிராக இன்று(செப். 6) நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் இந்தியா 2 - 2 என்ற கோல் கணக்கில் சமன் செய்தது.

சீனாவின் ஹாங்க்ஸௌ நகரில் தொடங்கியுள்ள ஆசிய கோப்பை மகளிர் ஹாக்கி தொடரில், இந்தியா - ஜப்பான் அணிகள் இன்ரறு பலப்பரீட்சை நடத்தின. அதில், இரு அணிகளும் தலா 2 கோல் அடித்ததால் ஆட்டம் டிராவில் முடிந்தது.

Summary

Indian women's hockey team holds defending champion Japan to 2-2 draw in pool match of Asia Cup in Hangzhou, China

