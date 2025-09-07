விளையாட்டு

ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி: இந்தியா சாம்பியன்!

ஆசிய கோப்பையை வென்று இந்திய ஆடவர் ஹாக்கி அணி சாதனை!
ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி: இந்தியா சாம்பியன்!
PTI
Published on
Updated on
1 min read

ஆசிய கோப்பை ஆடவர் ஹாக்கி போட்டியின் இறுதிச்சுற்றில், இந்தியா தென் கொரியாவை வீழ்த்தி மீண்டுமொருமுறை சாம்பியன் பட்டம் வென்று வரலாறு படைத்தது.

தென் கொரியாவுக்கு எதிரான இன்றைய இறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியா 4 - 1 என்ற கோல் கணக்கில் தென் கொரியாவை பந்தாடியது.

முதல் பாதி ஆட்டத்தில் 2 கோல் அடித்து முன்னிலை வகித்த இந்திய அணி ஆட்டத்தின் இரண்டாம் பாதியில் மேலும் இரு கோல் அடிக்க வெற்றி இந்தியா வசமானது.

ஆசிய கோப்பையை வென்றதன் மூலம் அடுத்தாண்டு பெல்ஜியம், நெதர்லாந்தில் நடைபெறும் ஹாக்கி உலகக் கோப்பைக்கு நேரடியாக தகுதி பெற்றுள்ளது.

Summary

Indian men's hockey team wins Asia Cup title after beating South Korea 4-1 in final, qualifies for next year's World Cup.

