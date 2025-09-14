விளையாட்டு

ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி: இறுதிச்சுற்றில் இந்தியா படுதோல்வி!

ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி: சீனாவிடம் இந்தியா தோல்வி!
ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி: இறுதிச்சுற்றில் இந்தியா படுதோல்வி!
படம் | ஹாக்கி இந்தியா பதிவு
Published on
Updated on
1 min read

மகளிருக்கான ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி போட்டியின் இறுதிச்சுற்றில் இந்தியா சீனாவிடம் தோல்வியடைந்தது.

இறுதிச்சுற்றில், இந்தியா 1 - 4 என்ற கோல் கணக்கில் படுதோல்வியடைந்தது.

ஆட்டம் ஆரம்பமான முதல் நிமிஷத்திலேயே இந்திய வீராங்கனை நவ்நீத் கௌர் பெனால்ட்டி ஷீட் அவுட் வாய்ப்பை கோல் ஆக மாற்றி அணியை முன்னிலைப்படுத்தி சீன வீராங்கனைகளுக்கு கிலியை உண்டாக்கினார்.

எனினும், அதன்பின் சுதாரித்து ஆடிய சீன வீராங்கனைகள் ஆட்டத்தின் 21, 41, 51 மற்றும் 53-ஆவது நிமிஷங்களில் கோல் மழை பொழிந்து ஆசிய கோப்பையை தங்கள் வசமாக்கினர்.

இதன்மூலம், உலகக் கோப்பை ஹாக்கி போட்டிக்கு நேரடியாகத் தகுதிபெறும் வாய்ப்பை இழந்தது.

Summary

India lose 1-4 to China in women's Asia Cup hockey final, miss out on direct World Cup berth

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

ஹாக்கி

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com