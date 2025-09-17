லக்ஷயா ஏமாற்றம்; சாத்விக்/சிராக் ஏற்றம்

சென்ஸென்: சீனா மாஸ்டா்ஸ் பாட்மின்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் பிரதான வீரா் லக்ஷயா சென் முதல் சுற்றிலேயே தோல்வி கண்டாா். சாத்விக்/சிராக் இணை காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு முன்னேறியது.
முதல் சுற்றில், ஆடவா் ஒற்றையா் பிரிவில் லக்ஷயா சென் 11-21, 10-21 என்ற நோ் கேம்களில், பிரான்ஸின் டோமா ஜுனியா் போபோவிடம் 30 நிமிஷங்களில் தோல்வி கண்டாா். ஏற்கெனவே ஆயுஷ் ஷெட்டியும் தோற்று வெளியேறியதால், ஆடவா் ஒற்றையா் பிரிவில் இந்தியாவின் ஆட்டம் முடிவுக்கு வந்தது.
ஆடவா் இரட்டையா் பிரிவில், போட்டித்தரவரிசையில் 8-ஆம் இடத்திலிருக்கும் சாத்விக்சாய்ராஜ் ராங்கிரெட்டி/சிராக் ஷெட்டி கூட்டணி 24-22, 21-13 என்ற கேம்களில் மலேசியாவின் ஜுனைதி ஆரிஃப்/ராய் கிங் யாப் இணையை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு முன்னேறியது. இந்த ஆட்டம் 42 நிமிஷங்களில் நிறைவடைந்தது.
கலப்பு இரட்டையரில் துருவ் கபிலா/தனிஷா கிராஸ்டோ ஜோடி 19-21, 13-21 என்ற வகையில், போட்டித்தரவரிசையில் 2-ஆம் இடத்திலிருக்கும் சீனாவின் ஃபெங் யான் ஜி/ஹுவாங் டாங் பிங் கூட்டணியிடம் 42 நிமிஷங்களில் தோல்வி கண்டது.
மகளிா் இரட்டையா் பிரிவில், ருதுபா்னா பான்டா/ஸ்வேதாபா்னா பான்டா ஜோடி 8-21, 13-21 என்ற கேம்களில், மலேசியாவின் ஆங் ஜின் லீ/காா்மென் டிங் இணையிடம் 28 நிமிஷங்களில் தோல்வியைத் தழுவியது.
