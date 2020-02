பானிபூரி தயாரித்து வழங்கும் தோனி!

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி, பானிபூரி தயாரித்து வழங்கும் விடியோ இணையத்தில் வைரலாகப் பரவி வருகிறது.

இதுதொடர்பாக சமூக வலைதளப் பக்கம் ஒன்றில் பகிரப்பட்ட விடியோப் பதிவில், ''நேரடியாக மாலத்தீவில் இருந்து இது நமது ராக்ஸ்டார் பானிபூரி வழங்குகிறார். நமக்கு பிடித்த சேட் வகை உணவு மேலும் ருசியுடன்'' என்றிருந்தது.

அதில், முன்னாள் வீரர்கள் ஆர்.பி.சிங் மற்றும் பியூஷ் சாவ்லா ஆகியோருக்கு தோனி பானிபூரி தயாரித்து வழங்குகிறார். முன்னதாக இதேபோன்று கடற்கரையில் நண்பர்களுடன் வாலிபால் விளையாடியது, மனைவியுடன் நடனமாடியது என தோனியின் சில விடியோப் பதிவுகள் அவ்வப்போது வெளியாகி அவரது ரசிகர்களால் வைரலாக்கப்படுகிறது.

Straight outta Maldives, our rockstar is seen making a couple of pani puris!



Our favorite chat just became even more delectable!