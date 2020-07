2-வது டெஸ்ட், 4-ம் நாள் உணவு இடைவேளை: மே.இ.தீவுகள் 118/2

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட் ஆட்டத்தின் 4-ம் நாள் ஆட்ட உணவு இடைவேளையில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து 118 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

இங்கிலாந்து, மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிகளுக்கிடையிலான 2-வது டெஸ்ட் ஆட்டம் மான்செஸ்டரில் கடந்த 16-ஆம் தேதி தொடங்கியது. டாஸ் வென்ற மேற்கிந்தியத் தீவுகள் கேப்டன் ஜேசன் ஹோல்டர் முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தார். இதன்படி முதலில் பேட் செய்த இங்கிலாந்து அணி 9 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 469 ரன்கள் குவித்து முதல் இன்னிங்ஸ் பேட்டிங்கை டிக்ளேர் செய்தது.

தொடர்ந்து முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி 2-ம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 1 விக்கெட் இழப்புக்கு 32 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. பிராத்வைட் 6 ரன்களுடனும், நைட் வாட்ச்மேன் அல்சாரி ஜோசப் 14 ரன்களுடனும் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனர்.

இதையடுத்து, 3-ம் நாள் ஆட்டம் மழை காரணமாக ஒரு பந்துகூட வீசப்படாத நிலையில் கைவிடப்பட்டது.

இந்த நிலையில், இன்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) 4-ம் நாள் ஆட்டம் தொடங்கியது. பிராத்வைட்டும், ஜோசப்பும் ஆட்டத்தைத் தொடங்கினர். சிறிது நேரம் தாக்குப்பிடித்த ஜோசப் 32 ரன்களுக்கு பெஸ் பந்தில் ஆட்டமிழந்தார்.





