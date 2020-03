ரெய்னாவை ஆரத்தழுவி வரவேற்ற தோனி: இது சிஎஸ்கேவின் குடும்பக் கதை (விடியோ)

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர் சுரேஷ் ரெய்னாவை கேப்டன் தோனி ஆரத்தழுவி வரவேற்கும் விடியோ சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடர் மார்ச் 29-ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. மும்பையில் நடைபெறவுள்ள முதல் ஆட்டத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் - சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இதை முன்னிட்டு ஐபிஎல் வீரர்கள் பயிற்சியில் ஈடுபடத் தொடங்கியுள்ளனர்.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி திங்கள்கிழமை சென்னை வந்து பயிற்சியைத் தொடங்கினார். இந்த வரிசையில் சென்னையின் நட்சத்திர ஆட்டக்காரர் சுரேஷ் ரெய்னாவும் சென்னை வந்து பயிற்சியைத் தொடங்கியுள்ளார். இவரை தோனி ஆரத்தழுவி வரவேற்றுள்ளார். இதுதொடர்பான விடியோவை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தன்னுடைய அதிகாரப்பூர்வ சுட்டுரைப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளது. அதில் இது விக்ரமனின் படம் என்று குறிப்பிட்டு, "எங்கள் வீட்டில் எல்லா நாளும் கார்த்திகை" என்ற பாடல் வரியும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக, தோனி சென்னை வந்த விடியோவும் பயிற்சியில் ஈடுபட்ட விடியோவும் சமூக ஊடகங்களில் திங்கள்கிழமை வைரலானது.

Me3t and Gree7 - Everyday is Karthigai in our House, a film by Vikraman Sir. #StartTheWhistles pic.twitter.com/sJz77Nnakr