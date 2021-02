வாட் இஸ் வலிமை?: அஸ்வினிடம் அஜித் படம் பற்றி விசாரித்த இங்கிலாந்து வீரர் மொயீன் அலி!

இங்கிலாந்து வீரர் மொயீன் அலியிடம் அஜித் நடித்து வரும் வலிமை படத்தின் வலிமை அப்டேட் பற்றி ரசிகர்கள் கேட்டதாக கிரிக்கெட் வீரர் அஸ்வின் கூறியுள்ளார்.

நேர் கொண்ட பார்வை படத்துக்குப் பிறகு அஜித் - இயக்குநர் ஹெச். வினோத் கூட்டணி மீண்டும் தொடர்கிறது. இருவரும் இணைந்துள்ள படத்துக்கு வலிமை எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. போனி கபூர் மற்றும் ஜீ ஸ்டூடியோஸ் இணைந்து தயாரிக்கும் இப்படத்துக்கு இசை - யுவன் சங்கர் ராஜா, ஒளிப்பதிவு - நிரவ் ஷா. வலிமை படம் நேரடியாகத் திரையரங்குகளில் தான் வெளியாகும் என போனி கபூர் அறிவித்துள்ளார்.

வலிமை அப்டேட் குறித்து சமூகவலைத்தளங்களில் ரசிகர்கள் தொடர்ந்து கேட்டு வருகிறார்கள். பிரபலங்கள், அரசியல் தலைவர்கள் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகளில் அவர்களிடம் (வேடிக்கையாக) வலிமை அப்டேட் கேட்டு வருவதால் சமீபத்தில் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டார் அஜித். கடந்த சில நாள்களாக என் ரசிகர்கள் என்ற பெயரில் வலிமை சம்பந்தப்பட்ட அப்டேட்ஸ் கேட்டு அரசு, அரசியல், விளையாட்டு மற்றும் பல்வேறு இடங்களில் சிலர் செய்து வரும் செயல்கள் என்னை வருத்தமுற செய்கிறது. முன்னரே அறிவித்தபடி படம் குறித்த செய்திகள் உரிய நேரத்தில் வரும். அதற்கான காலத்தை, நேரத்தை நான் தயாரிப்பாளருடன் ஒருங்கிணைந்து நிர்ணயம் செய்வேன். அதுவரை பொறுமையுடன் காத்திருக்கவும். உங்களுக்கு சினிமா ஒரு பொழுதுபோக்கு மட்டுமே. எனக்கு சினிமா ஒரு தொழில். நான் எடுக்கும் முடிவுகள் என் தொழில் மற்றும் சமூகநலன் சார்ந்தவை. நம் செயல்களே சமூகத்தில் நம் மீது உள்ள மரியாதையை கூட்டும். இதை மனதில் கொண்டு, ரசிகர்கள் பொதுவெளியிலும் சமூகவலைத்தளங்களிலும் கண்ணியத்தையும் கட்டுப்பாட்டையும் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொள்கிறேன். என் மேல் உண்மையான அன்பு கொண்டவர்கள் இதை உணர்ந்து செயல்படுவார்கள் என நம்புகிறேன் என்று அறிக்கையில் குறிப்பிட்டார் அஜித்.

இந்நிலையில் கிரிக்கெட் வீரர் அஸ்வின், தன்னுடைய யூடியூப் தளத்தில் விடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தின் ரசிகர்களைப் பாராட்டி அவர் வெளியிட்டுள்ள விடியோவில் கூறியதாவது:

தமிழ்நாட்டில் நாம் எந்தளவுக்குத் திரைப்படங்கள் மீது பைத்தியமாக இருக்கிறோம் என்பதற்கு உதாரணம் இது. நான் மைதானத்தில் எல்லைக்கோட்டுக்கு அருகில் இருந்தபோது, அஸ்வின் அஸ்வின் என ஒருவர் அழைத்தார். என்னப்பா எனக் கேட்டபோது, வலிமை அப்டேட் எப்படி எனக் கேட்டார். வலிமையா என எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை. பிறகுதான் கூகுள் செய்து பார்த்தபோது என்னால் சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லை. அடுத்த நாள், மொயீன் அலி என்னிடம் வந்து வாட் இஸ் வலிமை எனக் கேட்டார். எனில், மொயீன் அலி அதே இடத்தில் நின்றபோது அவரிடமும் வலிமை அப்டேட் கேட்டிருக்கிறார்கள். கலக்கீட்டீங்க. வலிமை படம் பற்றி இங்கிலாந்து வீரரிடம் கேட்டதெல்லாம் அபாரம் என்றார்.

இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணி, இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து இந்திய அணிக்கு எதிராக 4 ஆட்டங்கள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்டில் இந்தியா 317 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. முதல் டெஸ்டில் 227 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் கண்ட தோல்விக்கு இந்த வெற்றியின் மூலம் பதிலடி கொடுத்த இந்தியா, 4 ஆட்டங்கள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரை 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்துள்ளது. சென்னையில் முதல் இரு டெஸ்டுகள் நடைபெற்ற நிலையில் கடைசி இரு டெஸ்டுகள் ஆமதாபாத்தில் நடைபெறவுள்ளன. 3-வது டெஸ்ட் பிப்ரவரி 24 அன்று தொடங்குகிறது.

Some Fans Asking Moen Ali For Valimai Update in Today Match pic.twitter.com/ncvVGCQJJi