காமன்வெல்த் போட்டிகள் 2022: இந்திய மகளிர் அணியின் ஆட்டங்கள் அறிவிப்பு

காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி விளையாடும் ஆட்டங்களின் அட்டவணை வெளியாகியுள்ளது.

நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடத்தப்படும் காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் அடுத்ததாக 2022-ல் இங்கிலாந்தின் பிர்மிங்ஹாமில் நடைபெறவுள்ளது. ஜூலை 28 முதல் ஆகஸ்ட் 8 வரை காமன்வெல்த் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன.

20 வருடங்களுக்கு முன்பு மலேசியாவில் நடைபெற்ற காமன்வெல்த் போட்டிகளில் 50 ஓவர் ஆடவர் கிரிக்கெட் இடம்பெற்றது. தென் ஆப்பிரிக்கா தங்கமும் ஆஸ்திரேலியா வெள்ளியும் பெற்றன.

2022 பிர்மிங்ஹாம் காமன்வெல்த் போட்டிகளில் 8 நாள்களுக்கு மகளிர் கிரிக்கெட் டி20 ஆட்டங்கள் நடைபெறவுள்ளன. ஜூலை 29 முதல் ஆகஸ்ட் 7 வரை நடைபெறவுள்ள டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி மூன்று ஆட்டங்களில் பங்கேற்கிறது. அரையிறுதி ஆட்டங்கள் ஆகஸ்ட் 6 அன்றும் இறுதி ஆட்டம் ஆகஸ்ட் 7 அன்றும் நடைபெறுகின்றன. அரையிறுதியில் தோற்கும் அணிகள் 3-ம் இடத்துக்கான போட்டியில் பங்கேற்கின்றன.

இந்திய மகளிர் அணி தொடக்க நாளன்று (ஜூலை 29) ஆஸ்திரேலியாவையும் ஜூலை 31 அன்று பாகிஸ்தானையும் ஆகஸ்ட் 3 அன்று பார்படாஸையும் எதிர்கொள்கிறது.

காமன்வெல்த் போட்டிகள்: இந்திய மகளிர் அணியின் ஆட்டங்கள்

vs ஆஸ்திரேலியா, ஜூலை 29

vs பாகிஸ்தான், ஜூலை 31

vs பார்படாஸ், ஆகஸ்ட் 3