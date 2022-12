2ஆவது டெஸ்ட்: வங்கதேச வீரர் ஹூசைன் விலகல்

இந்தியாவுடன் நடைபெற உள்ள 2ஆவது டெஸ்ட் போட்டியில் இருந்து வங்கதேச வீரர் எபடோட் ஹூசைன் விலகியுள்ளார்.

காயம் காரணமாக வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹூசைன் 22ஆம் தேதி நடைபெறும் போட்டியில் விளையாடவில்லை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வங்கதேசத்துக்குச் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி 3 ஒருநாள், 2 டெஸ்டுகளில் விளையாடி வருகிறது. இதில் முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்ற நிலையில் இவ்விரு அணிகளுக்கு இடையேயான 2ஆவது டெஸ்ட் போட்டி 22ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.

The Bangladesh Cricket Board (BCB) announces the squad for the second Test (22-26 December 2022) against India at the Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Mirpur.#BCB | #Cricket | #BANvIND pic.twitter.com/yaN9sVRGq3