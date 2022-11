இந்தியாவுக்கு எதிராக புதிய சாதனை நிகழ்த்திய டாம் லதம்

ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இலக்கை வெற்றிகரமாக விரட்டியபோது அதிக ரன்கள் எடுத்த நெ.5 பேட்டர் என்கிற சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார் நியூசிலாந்து வீரர் டாம் லதம்.

முதல் ஒருநாள் ஆட்டத்தில் இந்திய அணியை 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியுள்ளது நியூசிலாந்து அணி. ஆக்லாந்தில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி கேப்டன் கேன் வில்லியம்சன், ஃபீல்டிங்கைத் தேர்வு செய்தார். இந்திய அணியில் அர்ஷ்தீப் சிங், உம்ரான் மாலிக் ஆகிய இருவரும் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டுக்கு அறிமுகமானார்கள். 50 ஓவர்களில் இந்திய அணி 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 306 ரன்கள் எடுத்தது. ஷ்ரேயர் ஐயர் 76 பந்துகளில் 4 சிக்ஸர்கள், 4 பவுண்டரிகளுடன் 80 ரன்களும் ஷிகர் தவன், 77 பந்துகளில் 13 பவுண்டரிகளுடன் 72 ரன்களும் ஷுப்மன் கில் 50 ரன்களும் எடுத்தார்கள். வாஷிங்டன் சுந்தர் 16 பந்துகளில் 3 சிக்ஸர்கள், 3 பவுண்டரிகளுடன் 37 ரன்கள் எடுத்து அசத்தினார்.

47.1 ஓவர்களில் 3 விக்கெட் இழப்புக்கு 309 ரன்கள் எடுத்து 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்றது நியூசிலாந்து அணி. டாம் லதம் 145, வில்லியம்சன் 94 ரன்கள் எடுத்துக் கடைசிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்கள். இருவரும் 27.2 ஓவர்களில் 221 ரன்கள் கூட்டணி அமைத்து நியூசிலாந்து அணி ஒருநாள் தொடரில் 1-0 என முன்னிலை பெற உதவினார்கள். ஆட்ட நாயகன் விருதை டாம் லதம் வென்றார். 2-வது ஒருநாள் ஆட்டம் ஞாயிறன்று ஹேமில்டனில் நடைபெறவுள்ளது.

ஒருநாள்: இலக்கை வெற்றிகரமாக விரட்டியபோது அதிக ரன்கள் எடுத்த நெ.5 அல்லது அதற்குக் கீழே உள்ள பேட்டர்கள்:

145* டாம் லதம் vs இந்தியா, 2022

135* சிகந்தர் ராஸா vs வங்கதேசம், 2022

127* மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் vs அயர்லாந்து, 2022

124* மார்கன் vs அயர்லாந்து, 2013

124, ரிகார்டோ பவல் vs இந்தியா, 1999