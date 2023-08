நலமுடன் இருக்கிறேன்.. கிரிக்கெட் வீரர் ஹீத் ஸ்ட்ரீக் அறிவிப்பு

ஜிம்பாப்வே கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ஹீத் ஸ்ட்ரீக், உயிரிழந்ததாக செய்திகள் பரவிய நிலையில், தான் நலமுடன் இருப்பதாக முன்னாள் வீரர் ஹென்றி ஒலோங்காவிடம் ஹீத் தெரிவித்துள்ளார்.

புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஹீத் ஸ்ட்ரீக் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் திங்கள்கிழமை உயிரிழந்ததாக உலகம் முழுவதும் இன்று காலை செய்தி பரவியது.

முன்னாள் ஜிம்பாப்வே வீரரும் ஹீத்தின் நண்பருமான ஹென்றி ஒலோங்காவும், ட்விட்டர் பக்கத்தில் இரங்கல் தெரிவித்து செய்தி வெளியிட்டிருந்தார்.

இந்த நிலையில், காலை 10.30 மணியளவில் பழைய ட்வீட்டை நீக்கிய ஹென்றி, ஹீத் நலமுடம் இருப்பதாக பதிவிட்டு அவருடன் வாட்ஸ்அப்பில் உரையாடிய ஸ்கிரீன்ஷாட்டையும் பகிர்ந்துள்ளார்.

அந்த வாட்ஸ்அப் உரையாடலில், “நான் மிகவும் நலமாக இருக்கிறேன். ரன்அவுட்டை உடனடியாக திரும்பப் பெறுங்கள் நண்பா.” என்று ஹீத் விளையாட்டாக தெரிவித்திருந்தார்.

I can confirm that rumours of the demise of Heath Streak have been greatly exaggerated. I just heard from him. The third umpire has called him back. He is very much alive folks. pic.twitter.com/LQs6bcjWSB