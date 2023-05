இன்றும் இறுதிப்போட்டி நடைபெறாவிட்டால் என்ன நடக்கும்? ஹர்ஷா போகலே

ஐபிஎல் இறுதிப்போட்டி இன்றும் நடைபெறாமல் போனால் குஜராத் அணி வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்படும் என்று கிரிக்கெட் வர்ணனையாளர் ஹர்ஷா போகலே தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், ஐபிஎல் இறுதிப்போட்டி இன்று நடைபெறும் என நம்புகிறேன். ஒருவேளை, 5 ஓவர்கள் கொண்ட போட்டியாக நிர்ணயிக்கப்பட்டு விளையாட முடியாமல் போனால், சூப்பர் ஓவர் முறை இருக்கும். அதுவும் முடியாவிட்டால், புள்ளிப் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் உள்ள குஜராத் அணி வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்படும். இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Hopefully, full game tomorrow. In the unlikely situation that we can't get even a 5 overs a side game, there will be a super over. If even that is not possible, the team that finished higher at the end of the league stage is declared the winner