ரசிகர்களால் ஷகிப் அல் ஹசன் தாக்கப்பட்டாரா?

உலகக் கோப்பை லீக் ஆட்டங்களில் விளையாடிய வங்கதேச அணி 9 போட்டிகளில் 2-ல் மட்டுமே வெற்றி பெற்று 7 ஆட்டங்களில் தோல்வியடைந்தது. மிக மோசமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய வீரர்களை வங்கதேச ரசிகர்கள் கடுமையாக விமர்சித்து வந்தனர். மேலும், இலங்கைக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் வங்கதேச அணி கேப்டன் ஷகிப் அல் ஹசன், ஆஞ்சலோ மாத்யூஸ் தாமதாக மைதானத்திற்குள் வந்ததாக் கூறி அவரை அவுட் ஆக்கினார்.

இது கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே கடும் ஏமாற்றத்தை அளித்ததுடன் ஷகிப் விமர்சிக்கப்பட்டார்.

இந்நிலையில், உலகக் கோப்பைத் தொடரில் இருந்து காயம் காரணமாக வெளியேறிய ஷகிப் அல் ஹசனை, வங்கதேசத்தில் வைத்து ரசிகர்கள் தாக்குவது போன்ற விடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

- This is Bangladeshi captain Shakib Al Hasan.

- People were beating him because of Bangladesh’s poor performance in the ICC World Cup.

- These are the same people who were happy seeing India lose the final.

- Excepted behaviour from

