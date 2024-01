சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய டாப் 10 வீரர்கள்!

சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய டாப் 10 வீரர்களில் இந்திய வீரர்கள் ஒருவர் கூட இடம்பெறவில்லை.

பாகிஸ்தான் மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் டி20 தொடரில் விளையாடி வருகின்றன. இரு அணிகளுக்கும் இடையில் நேற்று (ஜனவரி 12) நடைபெற்ற முதல் டி20 போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 46 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தியது. இந்தப் போட்டியில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய டிம் சௌதி 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன்மூலம், சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் 150 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றிய முதல் வீரர் என்ற சாதனையை அவர் படைத்தார்.

