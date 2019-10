தமிழர்களின் அன்பும், உபசரிப்பும் தனித்து நிற்கின்றன: மோடி தமிழில் டிவீட்

சென்னை: இந்தியா - சீனா இடையே அலுவல்சாரா உச்சி மாநாடு சிறப்பாக நிறைவு பெற்றதை அடுத்து, பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் புறப்பட்டுச் செல்கிறார்.

அவருக்கு தமிழக அரசு சார்பில் மிகச் சிறப்பான வழியனுப்பு விழா நடைபெற்றது. தமிழக ஆளுநர், முதல்வர், துணை முதல்வர், அமைச்சர்கள் என பலரும், பிரதமர் மோடிக்கு வாழ்த்துச் சொல்லி வழியனுப்பி வத்தனர்.

முன்னதாக பிரதமர் மோடி தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் தமிழில் கூறியிருப்பதாவது, மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்ற முறைசாரா உச்சி மாநாட்டை சிறப்புற நடத்துவதில் உறுதுணையாக இருந்த தமிழக அரசிற்கும் நன்றி.

தமிழ்நாட்டின் சகோதர சகோதரிகளுக்கு நான் சிறப்பாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எப்போதும் போல், அவர்களது இதமான அன்பும், உபசரிப்பும் தனித்து நிற்கின்றன. ஆற்றல் மிக்க இந்த மாநிலத்தின் மக்களுடன் இருப்பது எப்போதும் மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகும்.

I would also like to express my gratitude to all political parties and socio-cultural organisations of Tamil Nadu for the support and hospitality during the India-China Informal Summit in beautiful Mamallapuram. pic.twitter.com/7BZAPLCW4A