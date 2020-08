சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டு அறிக்கை தமிழில் மொழிபெயா்க்கப்பட்டு தயாராக உள்ளது

