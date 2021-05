கரோனா நோயாளிகளுக்கு மருத்துவமனைகளில் படுக்கைவசதி பெற புதிய வசதி

தமிழகத்தில் கரோனா நோயாளிகளுக்கு மருத்துவமனைகளில் படுக்கை வசதி பெற புதிய வசதியை தமிழக அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

கூகுள் விண்ணப்ப சேவை மூலம், கரோனா பாதித்து மருத்துவமனைகளில் படுக்கை வசதி பெற வேண்டிய நபர்களுக்கு படுக்கை வசதி கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

The Govt of #Tamilnadu has launched a new Google Form Service, to assist the people in #TN who are in need of #covidbeds, in addition to the 104 Helpline & @104_GoTN. Please call 104 or CLICK on the link below& enter the details for assistance.https://t.co/zZOZlBjo42 #BedsforTN pic.twitter.com/s6ZBFRPuOE