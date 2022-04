'பச்சப் புள்ள பாவம்': குட்டியை வழிநடத்தும் யானைகள் - வைரல் விடியோ

கோவை மாவட்டத்தில் நரசிபுரம் அருகே, விவசாய நிலப் பகுதிக்குள் நுழைந்த யானைக் கூட்டத்தில் இருந்த குட்டியானை, மின் ஒயரை மிதிக்காமல் கடந்து செல்ல பெரிய யானைகள் உதவிய விடியோ அதிகம் பேரால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

அந்த விடியோவில், ஐந்து யானைகள் உணவு மற்றும் குடிநீர் தேடி விவசாயப் பகுதிக்குள் நுழைந்துவிட்டன. அங்கிருந்து வெளியேறும் போது, முதலில் இரண்டு யானைகள் சூரிய மின்சக்தி ஒயரை தாண்டிச் சென்றுவிட்டன. தங்களுடன் வந்த குட்டி யானை, அந்த ஒயரை தாண்ட முடியாததால், பெரிய யானை ஒன்று, ஒயரை காலால் மிதித்து தரைமட்டமாக்க, குட்டி யானை மிக அழகாக அதனைக் கடந்து செல்கிறது.

Z class security for adorable Kutty (baby) elephants by the elephant family. I can hear villagers say empathetically 'let the kutty go'..absolutely heartwarming vc-a forward pic.twitter.com/kRGeh9J0ls