எழும்பூர் அன்று போல் இன்று இல்லை.. கைகோர்த்த ரயில்வே-மாநகராட்சி

எழும்பூர் ரயில் நிலையப் பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மழைநீர் வடிகால் பணியால் நிலைமை மேம்பட்டிருப்பதாக தெற்கு ரயில்வே மேலாளரின் அதிகாரப்பூர்வ டிவிட்டர் பக்கத்தில் பாராட்டுத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் தண்டவாளப் பகுதிகளில் மழை நீர் தேங்கி ரயில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்படுவது தொடர் கதையாக இருந்து வந்த நிலையில், சென்னையில் கடந்த இரண்டு நாள்களாக மழை பெய்தும் தண்டவாளங்களில் எந்த பாதிப்பும் இல்லை.

இது குறித்து சுட்டுரையில் விடியோவுடன் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, கடந்த ஓராண்டாக எழும்பூர் ரயில் நிலையம் பகுதியில் அமைக்கப்பட்ட மழைநீர் வடிகால் பணிகள் காரணமாக நிலைமை மேம்பட்டுள்ளது.

Our year long joint efforts with @chennaicorp in improving the water drainage system in Egmore station yard has yielded great results so far. There's no water logging in this spot and trains are running smoothly at normal speed. We hope to do this in other station yards as well. pic.twitter.com/yZZ2BmdZGm