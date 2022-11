ஜாபர் சேட் மனைவி, ராஜமாணிக்கம் மகன் சொத்துகள் முடக்கம்

சென்னை: சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற தடைச் சட்டத்தின் கீழ், ஓய்வு பெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஜாஃபர் சேட்டின் மனைவி பர்வீன் ஜாபர் உள்பட மூன்று பேருக்குச் சொந்தமான ரூ.14.23 கோடி மதிப்பிலான சொத்துகளை அமலாக்கத் துறை முடக்கியிருக்கிறது.

ED has attached assets worth Rs. 14.23 Crore belonging to (i) Parvin Jaffar w/o M. S. Jaffar Sait, (retd-IPS), (ii) R Durgashankar S/o Rajamanickam, Former Secretary to the then CM of Tamil Nadu and (iii) T Udayakumar, Prop. of M/s Landmark Construction, Chennai under PMLA, 2002.