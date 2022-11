தொடர் கனமழை: சென்னை மாநகராட்சி உதவி எண்கள் அறிவிப்பு!

சென்னையில் தொடர் கனமழை பெய்து வருவதால் சென்னை மாநகராட்சி உதவி எண்களை அறிவித்துள்ளது.

வடகிழக்கு பருவமழையையொட்டி, சென்னையில் கடந்த சில நாள்களாக தொடர் கனமழை பெய்து வருகிறது. மேலும் வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி காரணமாக சென்னையில் நேற்று இரவு விடிய விடிய பெய்த மழை இன்றும் தொடர்கிறது.

இந்நிலையில், சென்னை பெருநகர மாநகராட்சி உதவி எண்களை அறிவித்துள்ளது.

இதன்படி, 044- 25619206, 044- 25619207, 044- 25619208 என்ற உதவி எண்கள் மூலமாக பொதுமக்கள் சென்னை மாநகராட்சியை தொடர்புகொள்ளலாம்.

இதையும் படிக்க | காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி வலுவடைந்தது! வட கடலோர மாவட்டங்களுக்கு 'ரெட் அலர்ட்'

மேலும் நம்ம சென்னை செயல், சென்னை மாநகராட்சியின் ட்விட்டர் கணக்கு வழியாகவும் புகார் அளிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதுபோல சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்குதல், மரம் விழுதல், மின்வெட்டு, மின் கசிவு உள்ளிட்ட புகார்களுக்கு 1913 என்ற அவசர உதவி எண்ணை அழைக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Dear #Chennaiites

You can call us at 1913 for any grievance or flood related help.#ChennaiCorporation#HeretoServe#ChennaiRains#ChennaiRain pic.twitter.com/X8gxSJHmJJ