மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து

காங்கிரஸ் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்துச் செய்தியை தெரிவித்துள்ளார்.

Hearty congratulations to Thiru @kharge on being elected as the new president of @INCIndia.



He has taken charge of the grand old party at a critical juncture as we all are fighting to protect the secular and inclusive ethos of India.



I wish him success in his new role.