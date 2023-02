தமிழக மீனவர்கள் மீது கர்நாடக வனத்துறை துப்பாக்கிச் சூடு; ஒருவர் பலி: போக்குவரத்து நிறுத்தம்

தமிழக மீனவர்கள் மீது கர்நாடக வனத்துறை துப்பாக்கிச் சூடு; ஒருவர் பலி: போக்குவரத்து நிறுத்தம்

By DIN | Published On : 17th February 2023 01:10 PM | Last Updated : 17th February 2023 01:16 PM | அ+அ அ- |