தமிழகத்தில் மொத்த வாக்காளா்கள் 6.12 கோடி- வாக்காளா் பட்டியல் காலாண்டுக்கு ஒருமுறை புதுப்பிக்கப்படும்: தோ்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு

தமிழகத்தில் மொத்த வாக்காளா்கள் 6.12 கோடி- வாக்காளா் பட்டியல் காலாண்டுக்கு ஒருமுறை புதுப்பிக்கப்படும்: தோ்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு

By DIN | Published On : 01st June 2023 01:17 AM | Last Updated : 01st June 2023 03:05 AM | அ+அ அ- |