குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பிறந்தநாள்: முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து

குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவுக்கு தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் வாழ்த்துத் தெரிவித்துள்ளார்.

குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு இன்று தனது 65 ஆவது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடுகிறார். இதையொட்டி அரசியல் தலைவர்கள் பலரும் அவருக்கு வாழ்த்துத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அந்தவகையில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், 'குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள். நல்ல உடல்நலத்துடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் வாழவும் பொது வாழ்க்கைக்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் வாழ்த்துகிறேன்' என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Birthday greetings to Hon'ble President of India (@rashtrapatibhvn) Tmt Droupadi Murmu Avl.



I wish our Hon'ble President good health, happiness and inspiring public life.