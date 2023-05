நீதி கிடைக்க துணை நிற்போம்: மல்யுத்த வீரர்கள் போராட்டத்துக்கு மு.க. ஸ்டாலின் ஆதரவு

தில்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள மல்யுத்த வீரர்களுக்கு தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள சுட்டுரைப் பதிவில், இந்தியாவுக்கே பெருமை தேடித்தந்த நமது மற்போர் வீரர்கள் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்குள்ளாகி, சுயமரியாதையைக் காப்பாற்றிக் கொள்ளப் போராடும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டிருப்பதைக் கண்டு நெஞ்சம் பதைக்கிறது.

மல்யுத்த வீரர்களை திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் புதுகை அப்துல்லா இன்று தி.மு.க சார்பில் சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார். நமது வீரர்களுக்கு நீதி கிடைக்க உறுதுணையாக உடன் நிற்போம்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

It is heartbreaking to see Indian Wrestlers who brought honour to India, are forced to protest, for safeguarding self respect in face of sexual harassment.



Today, on behalf of DMK, Thiru. @pudugaiabdulla MP, met them and expressed our solidarity. We will stand by our wrestlers…