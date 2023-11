சென்னையில் கனமழை: கட்டணமில்லா எண் அறிவிப்பு

சென்னையில் கனமழையால் ஏற்படும் குறைகள் மற்றும் பிரச்னைகளை தெரிவிக்க கட்டணமில்லா எண் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

1913 என்ற கட்டணமில்லா எண்ணை தொடர்பு கொண்டு புகார்களைத் தெரிவிக்கலாம் என்று சென்னை மக்களுக்கு மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது. மேலும், 9445477205 என்ற எண்ணில் வாட்ஸ் ஆப் மூலம் தொடர்பு கொண்டு புகார்களை தெரிவிக்கலாம்.

044-25619206, 25619207, 25619208 ஆகிய எண்களில் அழைத்து மக்கள் தங்கள் குறைகளை தெரிவிக்கலாம்.

Dear #Chennaiites,

You can reach us at 1913 for any grievances and issues arising from heavy rainfall.



Please use hashtags #ChennaiCorporation and #ChennaiRains when posting on #SocialMedia for us to promptly address your concerns.

We are #HeretoServe! pic.twitter.com/iWka5oS0lh