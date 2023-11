கரையைக் கடந்தது மிதிலி புயல்!

வடமேற்கு வங்கக் கடலில் உருவான மிதிலி புயல் கரையைக் கடந்ததாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

20 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நகர்ந்த மிதிலி புயல் வங்கதேசம் அருகே கரையைக் கடந்ததாக வானிலை மையம் தகவல்

மிதிலி புயல் வடக்கு வடகிழக்கு திசையில் நகர்ந்து ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறும் என்றும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

CS Midhili crossed Bangladesh coast near Khepupara during 1430-1530 IST and lay centered at 1730IST over Coastal Bangladesh about 20km ENE of Bhola and 30km WSW of Maijdicourt. Likely to move NNE and weaken into a Deep Depression over Tripura and adj Bangladesh during next 6 hrs. pic.twitter.com/Rrjfk5YRHM