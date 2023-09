பூஜ்ஜிய சதவீதம் என்பது பூஜ்ஜிய மதிப்பெண் அல்ல: ஸ்டாலின் விமர்சனத்துக்கு தமிழிசை கருத்து

சென்னை: நீட் என்றால் பூஜ்ஜியம் என்று தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்திருந்த விமர்சனத்துக்கு, நீட் தேர்வை புரிந்துகொள்ள முடியாதவர்களால் சதவீத முறையைப் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று ஆளுநர் தமிழிசை கூறியுள்ளார்.

முதுநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான கலந்தாய்வில் பங்கேற்க நீட் தோ்வில் பங்கேற்றிருந்தால் போதுமானது என்றும், தகுதி மதிப்பெண் எதுவும் தேவையில்லை என்றும் மத்திய மருத்துவக் கலந்தாய்வுக் குழு அறிவித்திருந்தது.

முதுநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான கலந்தாய்வில் பங்கேற்க நீட் மதிப்பெண் தேவையில்லை என்ற உத்தரவை தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சித்து, நீட் என்றால் பூஜ்ஜியம் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இது குறித்து தெலங்கானா ஆளுநர் மற்றும் புதுவை துணைநிலை ஆளுநா் (பொ) தமிழிசை சௌந்தரராஜன் இன்று தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவில், நீட் தேர்வை புரிந்துகொள்ள முடியாதவர்களால் சதவீத முறையைப் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஒரு தனிநபரைக் காட்டிலும் எத்தனை பேர் குறைவாகச் செயல்பட்டார்கள் என்பதை சதவீத அமைப்பு கணக்கிடுகிறது. பூஜ்ஜிய சதவீதம் என்பது பூஜ்ஜிய மதிப்பெண்கள் அல்ல. நீட் தேர்வை பூஜ்ஜியம் என்று கூறுவது, எம்பிபிஎஸ் தேர்ச்சி பெற்ற பட்டதாரிகளை அவமதிக்கும் செயல் என்று தமிழிசை பதிவிட்டுள்ளார்.

Those who don't understand #NEET can't understand percentile system. Percentile system calculates how many have performed less than an individual. #ZeroPercentile doesn't mean #zero marks. It is an insult to graduates who passed MBBS @PMOIndia @mansukhmandviya

முதுநிலை நீட் தேர்வு குறித்து முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிட்ட ட்விட்டர்(எக்ஸ்) செய்தியில்,

“நீட் தேர்வின் பலன் என்ன என்றால் பூஜ்ஜியம் தான் என்பதை மத்திய பா.ஜ.க. அரசே ஒப்புக் கொண்டிருக்கிறது. முதுநிலை மருத்துவப் படிப்புக்கான தகுதி மதிப்பெண் பூஜ்ஜியம் தான் என்று வரையறுப்பதன் மூலமாக தேசிய தகுதி மற்றும் நுழைவுத் தேர்வு என்பதில் உள்ள தகுதிக்குப் பொருள் கிடையாது என்பதை அவர்களே ஒப்புக் கொண்டு விட்டார்கள். கோச்சிங் செண்டர்களில் சேருங்கள், நீட் தேர்வுக்கு பணம் கட்டுங்கள், போதும் என்றாகி விட்டது.

நீட் என்றால் பூஜ்ஜியம் என்றாகி விட்டது. இதைத்தான் நாங்கள் இத்தனை ஆண்டுகளாகச் சொல்லி வந்தோம். எத்தனை உயிர்கள் பலியாகி இருக்கின்றன. இரக்கமே இல்லாமல் இருந்துவிட்டு இப்போது இப்படி ஒரு உத்தரவு போட்டிருக்கிறார்கள்.

The Union BJP Government has accepted that benefit of #NEET is #ZERO!



By reducing the NEET PG cut-off to 'zero', they are accepting that 'eligibility' in National 'Eligibility' Cum Entrance Test is meaningless. It's just about coaching centres and paying for the exam. No more…