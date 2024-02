எங்கள் 'ஐசிஎஃப் மனிதனுக்கு' வாழ்த்துகள்: முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்

காது கேளாதோருக்கான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் கோப்பை வென்ற ஐசிஎஃப்-இல் பணியாற்றி வரும் வீரர் பிருத்வி சேகருக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

முதல்வர் எக்ஸ் சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில், எங்கள் 'ஐசிஎஃப் சென்னை மனிதனுக்கு' வாழ்த்துகள்.

Hats off to our 'ICF Chennai man' @sp2prithvi for triumphing against all odds at the #AustralianOpen Deaf & Hard of Hearing Championships. Your victory resonates with resilience, talent, and determination, a true inspiration breaking barriers with grace and proving that champions… pic.twitter.com/Lr9XIobhTf