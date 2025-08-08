எகிறிய தங்கம் விலை! இன்றைய நிலவரம்!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(ஆக. 8) சவரனுக்கு ரூ. 560 உயர்ந்துள்ளது.
சென்னையில் தங்கம் விலை இந்த வாரம் தொடக்கம் முதலே உயர்ந்த வண்ணம் உள்ளது. அதன்படி, ஆக. 4-இல் சவரனுக்கு ரூ.40 உயர்ந்து ரூ.74,360-க்கும், ஆக. 5-இல் சவரனுக்கு ரூ.600 உயர்ந்து ரூ.74,960-க்கும், ஆக. 6-இல் சவரனுக்கு ரூ.80 உயர்ந்து ரூ.75,040-க்கும் விற்பனையானது.
தொடர்ந்து, வியாழக்கிழமை(நேற்று) தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.20 உயர்ந்து ரூ.9,400-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.160 உயர்ந்து ரூ.75,200-க்கும் விற்பனையாகி புதிய உச்சத்தைத் தொட்டது.
இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ. 70 உயர்ந்து ரூ. 9,470-க்கும் சவரனுக்கு ரூ. 560 உயர்ந்து ரூ. 75,760-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கத்தின் விலையானது நாள்தோறும் புதிய உச்சத்தைத் தொட்டு வருவதால், மக்களிடையே சற்று பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.
வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.127-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.1.27 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
இதையும் படிக்க: இல. கணேசன் மருத்துவமனையில் அனுமதி!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.