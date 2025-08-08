தமிழ்நாடு

எகிறிய தங்கம் விலை! இன்றைய நிலவரம்!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 560 உயர்வு.
gold
கோப்புப்படம்Din
Published on
Updated on
1 min read

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(ஆக. 8) சவரனுக்கு ரூ. 560 உயர்ந்துள்ளது.

சென்னையில் தங்கம் விலை இந்த வாரம் தொடக்கம் முதலே உயர்ந்த வண்ணம் உள்ளது. அதன்படி, ஆக. 4-இல் சவரனுக்கு ரூ.40 உயர்ந்து ரூ.74,360-க்கும், ஆக. 5-இல் சவரனுக்கு ரூ.600 உயர்ந்து ரூ.74,960-க்கும், ஆக. 6-இல் சவரனுக்கு ரூ.80 உயர்ந்து ரூ.75,040-க்கும் விற்பனையானது.

தொடர்ந்து, வியாழக்கிழமை(நேற்று) தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.20 உயர்ந்து ரூ.9,400-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.160 உயர்ந்து ரூ.75,200-க்கும் விற்பனையாகி புதிய உச்சத்தைத் தொட்டது.

இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ. 70 உயர்ந்து ரூ. 9,470-க்கும் சவரனுக்கு ரூ. 560 உயர்ந்து ரூ. 75,760-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கத்தின் விலையானது நாள்தோறும் புதிய உச்சத்தைத் தொட்டு வருவதால், மக்களிடையே சற்று பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.127-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.1.27 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

இதையும் படிக்க: இல. கணேசன் மருத்துவமனையில் அனுமதி!

Summary

The price of gold jewellery in Chennai today (Aug. 8) has increased by Rs. 560 per sovereign.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தங்கம்
Gold
Gold Rate hike
புதிய உச்சத்தில் தங்கம் விலை

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com