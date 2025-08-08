தமிழக அரசின் புதிய கல்விக் கொள்கையில் புதியவை ஏதும் இல்லை: எல்.முருகன்
தமிழக அரசின் புதிய கல்விக் கொள்கையில் புதியவை ஏதும் இல்லை என்றும், ஏற்கெனவே நடைமுறையில் இருப்பதையே புதியக் கல்விக் கொள்கையாக அறிவித்திருப்பதாகவும் மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத் துறை இணை அமைச்சா் எல்.முருகன் விமா்சனம் செய்துள்ளாா்.
மத்திய அரசின் தேசிய கல்விக் கொள்கைக்கு மாற்றாக மாநிலத்துக்கு என பிரத்யேக மாநில கல்விக் கொள்கை உருவாக்கப்படும் என்று தமிழக முதல்வா் ஸ்டாலின் அறிவித்திருந்தாா். அதன்படி இதற்கான கல்விக் கொள்கையை உருவாக்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி த.முருகேசன் தலைமையில் 14 போ் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டது. இக்குழு அதன்
அறிக்கையை கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் சமா்ப்பித்தது.
இந்நிலையில், பள்ளிக் கல்வித் துறைக்கான மாநில கல்விக் கொள்கையை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டாா்.
இந்தக் கல்விக் கொள்கையை விமா்சித்து மத்திய இணை அமைச்சா் எல்.முருகன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
முதலமைச்சா் மு.க.ஸ்டாலின் தினந்தோறும் நடத்தி வரும் விளம்பர மாடல் அரசியலில் இன்றைய வெளியீடு தான் மாநில கல்விக் கொள்கை.
தமிழில் புதிது புதிதாக பெயா் வைத்து, மத்திய அரசின் திட்டங்களுக்கு ஸ்டிக்கா் ஒட்டி காலத்தை ஓட்டி வரும் திமுக அரசின் அடுத்த வெளியீடாகவே இந்த மாநில கல்விக் கொள்கை வெளியாகி இருக்கிறது.
அரைத்த மாவையே அரைப்பது, ஏற்கனவே இருப்பதை புதிய கோப்பு ஒன்றில் போட்டு வெளியிடுவது, இதையே தனது நிா்வாகத் தந்திரம் என நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் முதலமைச்சா், மாநில கல்விக் கொள்கை என்ற பெயரில் இதையே மீண்டும் செய்துள்ளாா்.
தமிழகத்தில் ஏற்கனவே இருந்து வரும் கல்விக் கொள்கையில் இருந்து என்ன மாற்றத்தை இவா் வெளியிட்டு இருக்கிறாா்?
83 பக்கங்களில் வெளியாகி இருக்கும் இந்த மாநில கல்விக் கொள்கையை யாரும் புரிந்து, கேள்வி கேட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காகவே, புரியாத தமிழில் எழுதி இருக்கிறாா்கள்.
ஆங்கிலத்தில் இருந்து மொழி பெயா்க்கப்பட்டு, இவா்கள் தமிழில் வெளியிட்டுள்ள மாநில கல்விக் கொள்கையே புரியவில்லை என்றால், பள்ளிக் கல்வித்துறை மீது திமுக அரசு காட்டும் ஆா்வம் அந்த லட்சணத்தில் இருக்கிறது.
அரசுப் பள்ளிகளில் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் மட்டுமே கற்பிக்கும் இருமொழிக் கொள்கை செயல்படுத்தப்படும் என்கிறாா்கள். அப்படியெனில், தனியாா் பள்ளிகளில் தேசிய கல்விக் கொள்கை கூறியபடி மூன்றாவது மொழி இருப்பதை திமுக அரசு ஏற்றுக் கொள்கிா?
அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள் என்ன பாவம் செய்தாா்கள்?அவா்களுக்கு மட்டும் இந்த வாய்ப்பு மறுக்கப்படுவது ஏன்?
தமிழக முதலமைச்சருக்கு நான் சில கேள்விகளை முன் வைக்கிறேன். தமிழகத்தில் 10ம் வகுப்பு பயிலும் மாணவா்களுக்கு, தமிழ் எழுத்துக்கள் கூட சரி வர தெரியவில்லையே ஏன்?, தமிழ்நாட்டு மாணவா்கள் தமிழில் பேசவும், எழுதவும் சிரமப்படுவது ஏன்? தமிழகப் பள்ளி மாணவா்கள் எண்களை அடையாளம் காணக்கூட சிரமப்படுவதாக ஆய்வுகள் கூறுகிறதே, அது ஏன்?,
தமிழகத்தில் பள்ளிக் கட்டடங்கள் இடிந்து விழும் நிலையில் இருப்பது ஏன்?, மரத்தடியில் வகுப்புகள் நடைபெறுவது ஏன்?, பள்ளிகளில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் ஏதும் இல்லாமல் மாணவ, மாணவியா் அவதிப்படுவது ஏன்?, பள்ளி உள்கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த ஒதுக்கப்பட்ட நிதி என்னாயிற்று?, தமிழக அரசு பள்ளிகளில் தரமில்லை எனக் கூறி, ஏழை கூலித் தொழிலாளி கூட தனது குழந்தைகளை தனியாா் பள்ளிகளில் சோ்ப்பது ஏன்?, ஒவ்வோா் ஆண்டும் தனியாா் பள்ளிகளில் ஆயிரக்கணக்கில் மாணவா் சோ்க்கை அதிகரித்துக் கொண்டே செல்வதும், ஆண்டுதோறும் அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவா் சோ்க்கை குறைந்து வருவதும் ஏன்?, பல பள்ளிகளில் ஆசிரியா்கள் இல்லாமல் மாணவா்களே வகுப்பெடுக்கும் அவலம் ஏன்?, நான் எழுப்பிய இந்த கேள்விகளுக்கு முதலமைச்சா் மு.க.ஸ்டாலின் பதில் சொல்ல வேண்டும்.
மாநில கல்விக் கொள்கை வெளியீடு என்ற பெயரில் வெளியிட்டுள்ள அரைத்த மாவை அரைக்கும் இன்றைய விளம்பர நாடகத்தை தமிழக மக்கள் ஒருபோதும் நம்பமாட்டாா்கள் என்று அமைச்சா் எல்.முருகன் அந்த அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளாா்.