கடந்த 4 ஆண்டுகளில் 17.74 லட்சம் பேருக்கு பட்டா: முதல்வர் ஸ்டாலின்!

சென்னை: திமுக ஆட்சி கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டில் பொறுப்பேற்று, கடந்த 4 ஆண்டுகளில் இதுவரை 17.74 லட்சம் பேருக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன என்று தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.
சென்னை பல்லாவாரத்தில், ஏழை, எளிய மக்களுக்கு தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று இலவச வீட்டுமனை பட்டாக்களை பயனாளிகளுக்கு வழங்கினார். இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், 25 ஆயிரம் ஏழை, எளிய மக்களுக்கு ரூ.1,700 கோடி மதிப்பிலான இலவச வீட்டுமனைப் பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டன.
இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுப் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், குமரியில் இருந்து சென்னை வரை பார்த்து பார்த்து திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறோம், நாட்டில், 11.19 சதவீத வளர்ச்சியுடன் தமிழ்நாடு தலை நிமிர்ந்து நிற்கிறது. இதுதான் திராவிட மாடல் ஆட்சி. நாட்டின் வளர்ச்சியில் நாம் தான் மிஞ்சி இருக்கிறோம். இதுதான் ஸ்டாலின் ஆட்சி.
திமுக ஆட்சி, 2021-ஆம் ஆண்டில் பொறுப்பேற்று, கடந்த 4 ஆண்டுகளில் இதுவரை 17.74 லட்சம் பேருக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த 5 மாதங்களில் மட்டும் 5 லட்சம் பேருக்கு பட்டாக்களை வழங்கியுள்ளம். பட்டா வழங்குவதில் நான் எப்போதும் தனி கவனம் செலுத்துகிறேன் என்று தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.
2011 - 21 வரை பின்னோக்கிச் சென்ற தமிழ்நாட்டை மீட்டெடுத்து முன்னேற்றப் பாதையில் கொண்டு சென்றிருக்கிறோம். கல்வியும் மருத்துவமும் திராவிட மாடல் அரசின் இரு கண்கள் என்றார்.
முன்னதாக, தாம்பரத்தில் ரூ.115 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள மாவட்ட அரசு மருத்துவமனையை முதல்வர் ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்.
